Regierung stellt Energiekonzerne vor Preis-Ultimatum

Wien - Wenn die Energiekonzerne ihre Preise für die Konsumenten nicht rasch senken, will die Regierung die Gewinnabschöpfung verschärfen und ausweiten. "Unsere Maßnahme heißt für die Preise des momentan teuersten Anbieters eine Reduktion des Endkundenpreises um mehr als ein Drittel", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Das abgeschöpfte Geld solle zum Teil an Länder und Gemeinden fließen, die auf Gebührenerhöhungen verzichten.

Polizeigewalt: Keine Maßnahmen für Dienstbehörde der Polizei

Wien - Auch drei Tage nachdem der Fernsehsender Puls24 ein Video veröffentlicht hat, das einen Fall von Polizeigewalt in Wien zeigt, sind die betreffenden Polizisten weiter regulär im Dienst. Der Sender hat am Mittwoch das Originalvideo der Polizei zur Verfügung gestellt. In einem Statement gegenüber der APA bestätigte die Landespolizeidirektion nach der Sichtung, "dass die Verletzung des Festgenommenen im Zuge der Ausübung von Zwangsgewalt durch Körperkraft zustande gekommen ist".

Doskozil im Finale bei rotem Referendum zuversichtlich

Wien - Am heutigen Mittwoch geht die Mitgliederbefragung in der SPÖ über Parteivorsitz und Spitzenkandidatur bei der kommenden Nationalratswahl zu Ende. Das Ergebnis soll in rund zwei Wochen vorliegen. "Jetzt schau' ma, was rauskommt", meinte einer der drei Kandidaten, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, vor Journalisten. Er bekräftigte, nicht am Parteitag anzutreten, sollte er die Mitgliederbefragung nicht gewinnen.

Ex-Politiker von Wiederbetätigungsvorwurf freigesprochen

Klagenfurt - Ein ehemaliger freiheitlicher Politiker aus Kärnten ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt vom Vorwurf der nationalsozialistischen Wiederbetätigung freigesprochen worden. Er hatte drei Runen, die auch einen Bezug zum Nationalsozialismus haben, auf seinem Grundstück - einem Holztor und einem Turm - angebracht. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

TikTok wird im öffentlichen Dienst untersagt

Wien/Washington/Peking - Die Nutzung von TikTok auf Diensthandys im Bereich des Bundes wird untersagt. Das berichtete Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch bei einem Doorstep vor dem Ministerrat. Grund sind Sicherheitsbedenken. Mehrere Staaten von den USA bis Frankreich, zudem die Europäische Kommission hatten in den vergangenen Wochen bereits solch einen Schritt gesetzt.

Mehr als 200 Raketen auf Israel abgefeuert

Gaza/Tel Aviv - Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Mittwoch nach Militärangaben mehr als 200 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Insgesamt habe es rund 270 Abschüsse gegeben, davon hätten 205 die Grenze nach Israel überquert, teilte das Militär am frühen Abend mit. Zuvor hatte Israels Luftwaffe nach Armeeangaben mehr als 100 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Laut Krankenhausangaben wurden mindestens fünf Palästinenser getötet.

VÖZ legte Forderungen zu ORF-Gesetzesnovelle vor

Wien - Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) zeigt sich unzufrieden mit der in Begutachtung befindlichen ORF-Gesetzesnovelle. Bei einer Vorstandsklausur wurde laut einer Aussendung ein Fünf-Punkte-Programm entwickelt, das "einen fairen Ausgleich im Interesse eines dualen Medienmarkts gewährleisten" soll. Die Forderungen umfassen etwa eine Evaluierung des ORF-Programms und das weitgehende Aus von Social-Media-Aktivitäten. Das Medienministerium reagiert mit Unverständnis.

Gemeinsamer Gaseinkauf der EU wird konkret

Brüssel - Wegen der massiv gestiegenen Energiepreise hat die Europäische Union erstmals gemeinsame Gaskäufe verabredet, nun wird das Projekt konkret: Nach Angaben der EU-Kommission vom Mittwoch wollen 77 europäische Unternehmen gemeinsam Gas ordern. Zusammen wollen sie knapp zwölf Milliarden Kubikmeter beziehen. Zum Vergleich: Österreich braucht im Jahr etwa 7 Mrd. Kubikmeter. Für Anbieter endet die Frist am kommenden Montag.

