Regierung stellt Energiekonzerne vor Preis-Ultimatum

Wien - Wenn die Energiekonzerne ihre Preise für die Konsumenten nicht rasch senken, will die Regierung die Gewinnabschöpfung verschärfen und ausweiten. "Unsere Maßnahme heißt für die Preise des momentan teuersten Anbieters eine Reduktion des Endkundenpreises um mehr als ein Drittel", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Das abgeschöpfte Geld solle zum Teil an Länder und Gemeinden fließen, die auf Gebührenerhöhungen verzichten.

Kiew meldet Gebietsgewinne bei Bachmut

Bachmut - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben die russischen Truppen bei Bachmut stellenweise um bis zu zwei Kilometer zurückgedrängt. "Wir führen dort effektive Gegenangriffe", teilte der ukrainische Heereskommandant Olexander Syrskyj am Mittwochabend auf Telegram mit. An einigen Frontabschnitten der seit Monaten heftig umkämpften Stadt seien die russischen Truppen um bis zu zwei Kilometer zurückgewichen.

Verhandlungen zu Getreideabkommen in Istanbul begonnen

Istanbul - In der Türkei haben Verhandlungen über die Fortsetzung des Getreide-Abkommens zwischen Vertretern Russlands, der Ukraine und der Türkei begonnen. Die Vize-Verteidigungsminister der Länder seien am Mittwoch zu zweitägigen Beratungen zusammengekommen, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Das Abkommen könnte am 18. Mai auslaufen, sollte Russland seine Drohung wahr machen auszusteigen.

Gemeinsamer Gaseinkauf der EU wird konkret

Brüssel - Wegen der massiv gestiegenen Energiepreise hat die Europäische Union erstmals gemeinsame Gaskäufe verabredet, nun wird das Projekt konkret: Nach Angaben der EU-Kommission vom Mittwoch wollen 77 europäische Unternehmen gemeinsam Gas ordern. Zusammen wollen sie knapp zwölf Milliarden Kubikmeter beziehen. Zum Vergleich: Österreich braucht im Jahr etwa 7 Mrd. Kubikmeter. Für Anbieter endet die Frist am kommenden Montag.

Kritik an "Letzter Generation" Rettungswagen-Blockade

Wien/Österreich-weit - Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" steht nach einer Protestaktion am Mittwoch am Verteilerkreis in Wien-Favoriten in der Kritik. Dort wurde einem Rettungsfahrzeug laut Polizei der Weg zu einem Reanimationseinsatz in Niederösterreich blockiert. Der Patient verstarb noch bevor der Rettungswagen am Einsatzort eintraf. "Wir sind aber einige Minuten später vom Verteilerkreis losgekommen", sagte Sprecherin Corina Had der APA.

TikTok wird im öffentlichen Dienst untersagt

Wien/Washington/Peking - Die Nutzung von TikTok auf Diensthandys im Bereich des Bundes wird untersagt. Das berichtete Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch bei einem Doorstep vor dem Ministerrat. Grund sind Sicherheitsbedenken. Mehrere Staaten von den USA bis Frankreich, zudem die Europäische Kommission hatten in den vergangenen Wochen bereits solch einen Schritt gesetzt.

Mehr als 200 Raketen auf Israel abgefeuert

Gaza/Tel Aviv - Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Mittwoch nach Militärangaben mehr als 200 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Insgesamt habe es rund 270 Abschüsse gegeben, davon hätten 205 die Grenze nach Israel überquert, teilte das Militär am frühen Abend mit. Zuvor hatte Israels Luftwaffe nach Armeeangaben mehr als 100 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Dabei wurden laut Gesundheitsministerium in Gaza sechs Palästinenser verletzt, darunter ein Kind.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red