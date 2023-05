Van der Bellen will auf Anti-Teuerungs-Maßnahmen achten

Wien - Die von der Bundesregierung am Mittwoch präsentierten Maßnahmen gegen die Teuerung haben die Oppositionsparteien nicht überzeugt. Vielmehr orteten sie einmal mehr ein Versagen der Regierung. Auf Verlangen der SPÖ gibt es daher am Freitag eine Sondersitzung des Nationalrats. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte an, ein Auge auf die Maßnahmen zu haben.

ÖH-Wahlen gehen zu Ende

Wien - An den Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) gehen am Donnerstag Nachmittag die dreitägigen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu Ende. Rund 346.000 Studenten waren aufgerufen, ihre Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen. Am Ende des zweiten Wahltags am Mittwoch Abend hatten rund 16 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Österreich kämpft beim 67. Song Contest um sein Finalticket

Liverpool/Wien - Am Donnerstagabend wird es nun ernst für das österreichische Duo Teya & Salena. Die beiden Sängerinnen müssen sich im 2. Halbfinale des 67. Eurovision Song Contest von Liverpool ihr Finalticket für die Endrunde am Samstag ersingen. Und die Chancen für die rot-weiß-rote Combo mit ihrer Elektrotanznummer "Who the hell is Edgar?" stehen gut, wenn man den Wettbüros glauben darf. Demnach gilt Österreich in seinem Halbfinale als Topfavorit.

Palästinenser gedenken getöteter Al-Jazeera-Reporterin

Ramallah - Ein Jahr nach dem Tod der Al-Jazeera-Reporterin Shirin Abu Akleh sind am Donnerstag im Westjordanland mehrere Gedenkveranstaltungen geplant. Die in der Region bekannte Journalistin wurde während eines israelischen Militäreinsatzes in Jenin im nördlichen Westjordanland erschossen. Anlässlich des Jahrestages will die Gemeinde Ramallah am Nachmittag den Grundstein für ein ihr gewidmetes Museum legen.

Mehr als 200 Raketen auf Israel abgefeuert

Gaza/Tel Aviv - Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Mittwoch nach Militärangaben mehr als 200 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Insgesamt habe es rund 270 Abschüsse gegeben, davon hätten 205 die Grenze nach Israel überquert, teilte das Militär am frühen Abend mit. Zuvor hatte Israels Luftwaffe nach Armeeangaben mehr als 100 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Dabei wurden laut Gesundheitsministerium in Gaza sechs Palästinenser verletzt, darunter ein Kind.

Kritik an "Letzter Generation" Rettungswagen-Blockade

Wien/Österreich-weit - Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" steht nach einer Protestaktion am Mittwoch am Verteilerkreis in Wien-Favoriten in der Kritik. Dort wurde einem Rettungsfahrzeug laut Polizei der Weg zu einem Reanimationseinsatz in Niederösterreich blockiert. Der Patient verstarb noch bevor der Rettungswagen am Einsatzort eintraf. "Wir sind aber einige Minuten später vom Verteilerkreis losgekommen", sagte Sprecherin Corina Had der APA.

Kiew meldet Gebietsgewinne bei Bachmut

Bachmut - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben die russischen Truppen bei Bachmut stellenweise um bis zu zwei Kilometer zurückgedrängt. "Wir führen dort effektive Gegenangriffe", teilte der ukrainische Heereskommandant Olexander Syrskyj Mittwochabend mit. An einigen Frontabschnitten der seit Monaten umkämpften Stadt seien die russischen Truppen um bis zu zwei Kilometer zurückgewichen. Der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner befürchtet indes eine Einkesselung.

