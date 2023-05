Weiter Kämpfe zwischen Israel und militanten Palästinensern

Gaza - Die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israels Armee dauern trotz anderslautender Berichte über eine von Ägypten verhandelte Feuerpause an. In der Nacht auf Donnerstag meldeten die israelischen Streitkräfte einen weiteren Angriff auf Ziele im Gazastreifen, der dem führenden Kopf des Raketenprogramms des Islamischen Jihad gegolten habe. Medienberichten zufolge bestätigten palästinensische Quellen den Tod des Mannes.

Türkei-Experte Güngör rechnet mit Abwahl Erdogans

Wien/Ankara - Der Soziologe Kenan Güngör erwartet eine Abwahl des langjährigen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei der Präsidentenwahl am Sonntag. "Ich bin vorsichtig optimistisch, dass die Wahl zugunsten der Opposition entschieden wird", sagte Güngör im APA-Gespräch. Wenn nicht im ersten Wahlgang, so dürfte es für Erdogans Herausforderer Kemal Kilicdaroglu in der Stichwahl zum Sieg reichen. Die Wähler der beiden anderen Kandidaten würden nämlich eher zur Opposition tendieren.

Trump verbreitet weiter Lüge vom Wahlbetrug

Washington - Donald Trump hat im Fernsehsender CNN seine Lüge wiederholt, der Wahlsieg 2020 sei ihm gestohlen worden. Bei seinem damals von ihm an den Pranger gestellten Vize Mike Pence will er sich auch mehr als zwei Jahre nach der Stürmung des US-Kapitols nicht entschuldigen - dafür stellte er in Aussicht, viele der dafür verurteilten Randalierer im Falle seines Wiedereinzugs ins Weiße Haus zu begnadigen.

Österreich kämpft beim 67. Song Contest um sein Finalticket

Liverpool/Wien - Am Donnerstagabend wird es nun ernst für das österreichische Duo Teya & Salena. Die beiden Sängerinnen müssen sich im 2. Halbfinale des 67. Eurovision Song Contest von Liverpool ihr Finalticket für die Endrunde am Samstag ersingen. Und die Chancen für die rot-weiß-rote Combo mit ihrer Elektrotanznummer "Who the hell is Edgar?" stehen gut, wenn man den Wettbüros glauben darf. Demnach gilt Österreich in seinem Halbfinale als Topfavorit.

ÖH-Wahlen gehen zu Ende

Wien - An den Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) gehen am Donnerstag Nachmittag die dreitägigen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu Ende. Rund 346.000 Studenten waren aufgerufen, ihre Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen. Am Ende des zweiten Wahltags am Mittwoch Abend hatten rund 16 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Bergung von 391-Kilo-Frau: Feuerwehr bricht Wände auf

Nancy - Um eine 391 Kilogramm schwere Frau aus ihrem Haus in eine Klinik zu transportieren, ist die Feuerwehr in Frankreich mit 40 Einsatzkräften angerückt und hat sogar Wände aufgebrochen. Die US-Amerikanerin wurde am Mittwoch von der Ortschaft Stenay in Ostfrankreich in eine Klinik nach Nancy gebracht, wie der Sender France 3 berichtete. Zum Einsatz kam dabei ein in Belgien ausgeliehener Krankenwagen für schwergewichtige Menschen. Der Einsatz war seit Monaten vorbereitet worden.

Kritik und Irritation wegen Muslime-Studie in Schulen

Wien - Eine Studie unter muslimischen Schülerinnen und Schülern sorgt teilweise für Irritation unter den Betroffenen und Kritik durch die Muslimische Jugend (MJÖ). So seien Jugendliche aus dem regulären Unterricht geholt worden, um unter externer Aufsicht mit Aussagen konfrontiert zu werden wie: "Es ist ekelhaft, wenn Homosexuelle sich küssen." Die Studie wird von der Universität Wien erstellt und trägt den Namen "Effekte des islamischen Religionsunterrichts in Österreich".

