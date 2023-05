Tausende Migranten warten an US-Grenze auf Einwanderung

Washington - Kurz vor dem Wegfall einer umstrittenen Abschieberegelung in den USA warten Tausende Migranten Medienberichten zufolge in Mexiko darauf, die Grenze überqueren zu können. In verschiedenen Städten in Grenznähe harrten sie aus, um nun in die USA zu gelangen, allen voran in den Bundesstaaten Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, berichtete etwa das mexikanische Portal Infobae am Mittwoch. Die "Titel-42"-Regelung wird am Donnerstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) auslaufen.

Schulkinder nach Brückeneinsturz in Finnland verletzt

Helsinki - Beim Einsturz einer Fußgängerbrücke sind in Finnland 27 Menschen verletzt worden, darunter überwiegend Kinder. Die provisorische Brücke in der Nähe einer Baustelle sei am Donnerstagvormittag in Espoo bei Helsinki eingestürzt, teilte der zuständige Rettungsdienst auf Twitter mit. Dem Rundfunksender Yle zufolge befand sich zu dem Zeitpunkt eine Gruppe Schulkinder auf der Brücke.

Toter durch Schüsse in Mercedes-Werk in Deutschland

Sindelfingen - Bei Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen in Baden-Württemberg ist Donnerstag früh ein Mensch getötet und mindestens eine weitere Person schwer verletzt worden. Laut Polizei bestand am Vormittag keine Gefahr für die Mitarbeitenden im Werk. Die Beamten schlossen auf Twitter einen Amokalarm aus, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft geht von einem Einzeltäter aus.

Wieder Zugausfälle in Deutschland wegen Warnstreiks

Berlin/Wien - Mit einem 50-stündigen Warnstreik will die Eisenbahn-und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den deutschen Bahnverkehr ab Sonntagabend weitgehend lahmlegen. Von 22.00 Uhr bis Dienstagnacht um 24.00 Uhr soll im Fern-, Regional- und Güterverkehr auf der Schiene nichts mehr gehen, wie die EVG am Donnerstag mitteilte. Die Streiks werden Züge von und nach Österreich und Verbindungen zwischen Salzburg und Tirol über das Deutsche Eck zum Erliegen bringen, teilten die ÖBB auf APA-Anfrage mit.

Verbund verdiente trotz Gewinnabschöpfung etwas mehr

Wien - Der teilstaatliche Stromkonzern Verbund hat im ersten Quartal den Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht gesteigert. Gewinnabschöpfungen in Deutschland, Österreich und Rumänien belasteten dabei das Ergebnis mit 68,6 Mio. Euro. Selbst erzeugter Strom aus Wasserkraft wurde im Schnitt um 202,8 Euro je Megawattstunde verkauft, das waren knapp 90 Euro mehr als vor einem Jahr. Die Regierung will ab Juni für Strom bei Preisen über 120 Euro/MWh den Gewinn abschöpfen.

"Letzte Generation" blockiert Wiener Verkehr erneut

Wien/Österreich-weit - Die "Letzte Generation" hat am Donnerstag erneut den Wiener Verkehr an drei Stellen blockiert, obwohl die Klimaschutzgruppe am Vortag laut Polizei ein Rettungsfahrzeug auf dem Weg zu einem Reanimationseinsatz in Niederösterreich blockiert haben soll. Der Patient starb trotz der Bemühungen von Einsatzkräften eines Notarzthubschraubers. Die heutigen Blockaden waren gegen 9.00 Uhr laut Landespolizeidirektion schon wieder "so gut wie beendet".

ÖH-Wahlen gehen zu Ende

Wien - An den Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) gehen am Donnerstag Nachmittag die dreitägigen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu Ende. Rund 346.000 Studenten waren aufgerufen, ihre Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen. Am Ende des zweiten Wahltags am Mittwoch Abend hatten rund 16 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

EU setzt erste Schritte für umfassende KI-Regelungen

Straßburg - Das Europäische Parlament bringt eine europaweite Regelung über Richtlinien zur Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Weg. Am Donnerstag haben der Binnenmarkt- und der Innenausschuss den in den vergangenen Monaten im Rahmen der Initiative "A Europe Fit for the Digital Age" erarbeiteten "AI-Act" mit großer Mehrheit angenommen. Mitte Juni soll der Gesetzentwurf im Plenum behandelt werden, bis Jahresende sollen die Verhandlungen mit dem Rat abgeschlossen sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red