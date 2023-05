Selenskyj: Ukraine braucht für Großoffensive noch etwas Zeit

Moskau - Die ukrainische Armee zögert den Start ihrer angekündigten Großoffensive gegen die russischen Besatzungstruppen noch etwas hinaus, weil noch nicht alle versprochenen Militärfahrzeuge eingetroffen sind. Mit dem Material, das schon da sei, könne die Ukraine zwar angreifen und auch Erfolg haben, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem am Donnerstag veröffentlichten BBC-Interview. "Aber wir würden viele Menschen verlieren. Ich finde, das ist inakzeptabel", sagte Selenskyj.

Tausende Migranten warten an US-Grenze auf Einwanderung

Washington - Kurz vor dem Wegfall einer umstrittenen Abschieberegelung in den USA warten Tausende Migranten Medienberichten zufolge in Mexiko darauf, die Grenze überqueren zu können. In verschiedenen Städten in Grenznähe harrten sie aus, um nun in die USA zu gelangen, allen voran in den Bundesstaaten Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, berichtete etwa das mexikanische Portal Infobae am Mittwoch. Die "Titel-42"-Regelung wird am Donnerstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) auslaufen.

Zwei Tote durch Schüsse in Mercedes-Werk in Deutschland

Sindelfingen - Bei Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen in Baden-Württemberg sind Donnerstag früh zwei Männer getötet worden. Bei den beiden Opfern handelt sich um zwei 44 Jahre alte Mitarbeiter eines Subunternehmens. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ging von einem Einzeltäter aus. Ein 53-jähriger Mann sei festgenommen worden. Weitere Details zu der Tat auf dem Werksgelände bei der Halle 56 wollte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht nennen.

Diskussion um "Letzte Generation" und blockierte Rettung

Wien/Österreich-weit - Die "Letzte Generation" hat am Donnerstag erneut den Wiener Verkehr an drei Stellen blockiert, obwohl die Klimaschutzgruppe am Vortag laut Polizei ein Rettungsfahrzeug auf dem Weg zu einem Reanimationseinsatz in Niederösterreich blockiert haben soll. Der Patient starb trotz der Bemühungen von Einsatzkräften eines Notarzthubschraubers. Die Klimaschützer weisen diesbezügliche Vorwürfe nun strikt zurück.

Polaschek auf Distanz zu Muslime-Studie in Schulen

Wien - Eine Studie unter muslimischen Schülerinnen und Schülern sorgt teilweise für Irritation unter den Betroffenen und Kritik durch die Muslimische Jugend (MJÖ). So seien Jugendliche aus dem regulären Unterricht geholt worden, um unter externer Aufsicht mit Aussagen konfrontiert zu werden wie: "Es ist ekelhaft, wenn Homosexuelle sich küssen." Die Studie wird von der Universität Wien erstellt. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) distanzierte sich von der Studie.

Schulkinder nach Brückeneinsturz in Finnland verletzt

Helsinki - Beim Einsturz einer Fußgängerbrücke sind in Finnland 27 Menschen verletzt worden, darunter überwiegend Kinder. Die provisorische Brücke in der Nähe einer Baustelle sei am Donnerstagvormittag in Espoo bei Helsinki eingestürzt, teilte der zuständige Rettungsdienst auf Twitter mit. Dem Rundfunksender Yle zufolge befand sich zu dem Zeitpunkt eine Gruppe Schulkinder auf der Brücke.

Brennende Fahrzeuge nach Explosion in Mailand

Mailand - Nach einer starken Explosion sind am Donnerstag im Zentrum von Mailand mehrere Fahrzeuge in Flammen gestanden, mindestens vier Personen wurden verletzt. Durch die Detonation im zentralen Viertel Porta Romana, der kleinere Explosionen folgten, wurden auch eine Apotheke und einige Gebäude beschädigt, die evakuiert wurden, berichtete der Nachrichtensender SkyTG24. Die Explosion ging möglicherweise von einem mit Sauerstoffflaschen beladenen Lieferwagen aus.

Anzeige wegen Fehlbeträgen in der Stadtkasse St. Pöltens

St. Pölten - Fehlbeträge in der Stadtkasse St. Pöltens haben zu einer Anzeige geführt. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) habe die Causa "unmittelbar zur Aufklärung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet", teilte das Rathaus der Landeshauptstadt am Donnerstag mit. Hinzugefügt wurde, dass "bis auf weiteres keine zusätzlichen Stellungnahmen zu dieser Sachlage abgegeben" würden. Laut der Anzeige soll es sich um einen Betrag von etwa 200.000 Euro handeln.

