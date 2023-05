Wieder Zugausfälle wegen Warnstreiks in Deutschland

Berlin/Wien - Die Deutsche Bahn (DB) stellt wegen eines Warnstreiks ab Sonntagabend den gesamten Fernverkehr für rund zwei Tage vollständig ein. Ab Sonntagabend 22.00 Uhr bis Dienstagnacht 24.00 Uhr blieben sämtliche ICE- und IC-Züge in den Depots, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Auch im Regionalverkehr werde "während des Streiks größtenteils kein Zug fahren". Als Begründung wurde der laufende Tarifstreit mit der Deutschen Bahn genannt.

Selenskyj: Ukraine braucht für Großoffensive noch etwas Zeit

Moskau - Die ukrainische Armee zögert den Start ihrer angekündigten Großoffensive gegen die russischen Besatzungstruppen noch etwas hinaus, weil noch nicht alle versprochenen Militärfahrzeuge eingetroffen sind. Das erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem am Donnerstag veröffentlichten BBC-Interview. Zugleich wurde bekannt, dass Großbritannien der Ukraine wie angekündigt Raketen mit größerer Reichweite liefert.

Tausende Migranten warten an US-Grenze auf Einwanderung

Washington - Kurz vor dem Wegfall einer umstrittenen Abschieberegelung in den USA warten Tausende Migranten Medienberichten zufolge in Mexiko darauf, die Grenze überqueren zu können. In verschiedenen Städten in Grenznähe harrten sie aus, um nun in die USA zu gelangen, allen voran in den Bundesstaaten Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, berichtete etwa das mexikanische Portal Infobae am Mittwoch. Die "Titel-42"-Regelung wird am Donnerstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) auslaufen.

Verletzte Einsatzkräfte nach Explosion in deutschem Hochhaus

Düsseldorf - Bei einer Explosion in einer Wohnung in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf hat es mehrere Verletzte gegeben. Nach vorläufigen Erkenntnissen seien zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil sehr schwer verletzt worden, berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag. Eine Polizeipressesprecherin sprach von acht lebensgefährlich verletzten Einsatzkräften und zwei weiteren verletzten Personen.

Polaschek auf Distanz zu Muslime-Studie in Schulen

Wien - Eine Studie unter muslimischen Schülerinnen und Schülern sorgt teilweise für Irritation unter den Betroffenen und Kritik durch die Muslimische Jugend (MJÖ). So seien Jugendliche aus dem regulären Unterricht geholt worden, um unter externer Aufsicht mit Aussagen konfrontiert zu werden wie: "Es ist ekelhaft, wenn Homosexuelle sich küssen." Die Studie wird von der Universität Wien erstellt. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) distanzierte sich von der Studie.

Strabag will Deripaska-Beteiligung auf unter 25 % drücken

Wien - Die eingefrorene Beteiligung des sanktionierten russischen Unternehmers Oleg Deripaska am österreichischen Baukonzern Strabag soll von derzeit 27,8 Prozent unter die Sperrminorität von 25 Prozent gesenkt werden. Der Strabag-Vorstand werde der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Juni einen entsprechenden Vorschlag machen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Brennende Fahrzeuge nach Explosion in Mailand

Mailand - Nach einer starken Explosion sind am Donnerstag im Zentrum von Mailand ein Dutzend Fahrzeuge in Flammen gestanden, eine Person wurde verletzt. Durch die Detonation im zentralen Viertel Porta Romana, der kleinere Explosionen folgten, wurden auch eine Apotheke und einige Gebäude beschädigt, berichtete der Nachrichtensender SkyTG24. 200 Personen wurden evakuiert. Die Explosion ging möglicherweise von einem mit Sauerstoffflaschen beladenen Lieferwagen aus.

Wiener Börse mit schwächerer Tendenz.

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag seine Abschläge etwas ausgeweitet. Der ATX büßte 0,67 Prozent auf 3.174 Einheiten ein. Europaweit trübte sich die Stimmung der Anleger im Verlauf etwas ein. Am heimischen Markt prägt vor allem die laufende Berichtssaison das Geschehen. Quartalszahlen wurden vor Handelsstart von der Addiko Bank, Polytec, Verbund und Wienerberger vorgelegt. Die Verbund-Titel reagierten auf die Ergebnisvorlage mit einem Minus von 0,5 Prozent.

