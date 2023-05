SPÖ-Wahlleiter Kopietz zieht sich zurück

Wien - Der Leiter der Wahlkommission bei der SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz zieht sich zurück. Harry Kopietz legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder, hieß es Donnerstagnachmittag in einer Medien-Mitteilung gegenüber der APA. Für ihn übernimmt die bisherige Stellvertreterin Michaela Grubesa.

Explosion in deutschem Hochhaus - Wohnung gestürmt

Düsseldorf - Nach der Festnahme eines Mannes nach einer Explosion in einem Ratinger Hochhaus hat die Polizei in dessen Wohnung eine Leiche gefunden. Das berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Zur Identität konnte der Minister noch nichts sagen. Zuvor sei der Mann zusammen mit seiner Mutter in der Wohnung gewesen.

Wieder Zugausfälle wegen Warnstreiks in Deutschland

Berlin/Wien - Die Deutsche Bahn (DB) stellt wegen eines Warnstreiks ab Sonntagabend den gesamten Fernverkehr für rund zwei Tage vollständig ein. Ab Sonntagabend 22.00 Uhr bis Dienstagnacht 24.00 Uhr blieben sämtliche ICE- und IC-Züge in den Depots, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Auch im Regionalverkehr werde "während des Streiks größtenteils kein Zug fahren". Als Begründung wurde der laufende Tarifstreit mit der Deutschen Bahn genannt.

Tausende Migranten warten an US-Grenze auf Einwanderung

Washington - Kurz vor dem Wegfall einer umstrittenen Abschieberegelung in den USA warten Tausende Migranten Medienberichten zufolge in Mexiko darauf, die Grenze überqueren zu können. In verschiedenen Städten in Grenznähe harrten sie aus, um nun in die USA zu gelangen, allen voran in den Bundesstaaten Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, berichtete etwa das mexikanische Portal Infobae am Mittwoch. Die "Titel-42"-Regelung wird am Donnerstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) auslaufen.

Selenskyj: Ukraine braucht für Großoffensive noch etwas Zeit

Moskau - Die ukrainische Armee zögert den Start ihrer angekündigten Großoffensive gegen die russischen Besatzungstruppen noch etwas hinaus, weil noch nicht alle versprochenen Militärfahrzeuge eingetroffen sind. Das erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem am Donnerstag veröffentlichten BBC-Interview. Zugleich wurde bekannt, dass Großbritannien der Ukraine wie angekündigt Raketen mit größerer Reichweite liefert.

Berlin, Paris, Kairo und Amman fordern Waffenruhe in Nahost

Gaza/Berlin - Deutschland, Frankreich, Ägypten und Jordanien haben ein Ende der Gewalt im Nahen Osten gefordert. "Das Blutvergießen muss jetzt aufhören", sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nach einem Treffen mit ihren Amtskollegen der drei übrigen Länder am Donnerstag in Berlin. Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen als Reaktion auf Raketenbeschuss durch militante Palästinenser wurden seit Dienstag 25 Menschen getötet, darunter auch Zivilisten.

Strabag will Deripaska-Beteiligung auf unter 25 % verwässern

Wien - Der heimische Baukonzern Strabag will sich von seinem Kernaktionär, der russischen MKAO Rasperia von Oleg Deripaska, weiter distanzieren - deshalb soll der Anteil von Rasperia an der Strabag von derzeit 27,8 auf unter 25 Prozent gedrückt werden. Dafür sollen Rücklagen für eine Kapitalerhöhung verwendet werden, bei der die Russen nicht mitziehen können, weil ihre Beteiligung wegen der EU-Sanktionen eingefroren ist und sie auch nicht an der Hauptversammlung teilnehmen dürfen.

Anzeige wegen Fehlbeträgen in der Stadtkasse St. Pöltens

St. Pölten - Fehlbeträge in der Stadtkasse St. Pöltens haben zu einer Anzeige geführt. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) habe die Causa "unmittelbar zur Aufklärung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet", teilte das Rathaus der Landeshauptstadt am Donnerstag mit. Hinzugefügt wurde, dass "bis auf weiteres keine zusätzlichen Stellungnahmen zu dieser Sachlage abgegeben" würden. Laut der Anzeige soll es sich um einen Betrag von etwa 200.000 Euro handeln.

