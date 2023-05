Explosion in deutschem Hochhaus - Wohnung gestürmt

Düsseldorf - Mehrere Polizisten und Feuerwehrleute sind am Donnerstag in einem Ratinger Hochhaus bei Düsseldorf bei einem Einsatz von einer Explosion überrascht und teils schwer verletzt worden. Nach einem mehrstündigen Einsatz stürmten Spezialeinsatzkräfte der Polizei schließlich die betroffene Wohnung und nahmen den Wohnungsinhaber fest, wie Polizeisprecher am Donnerstag berichteten. In seiner Wohnung fanden die Polizisten nach Angaben von NRW-Innenminister Herbert Reul eine Leiche.

21 Prozent Beteiligung bei ÖH-Wahl

Wien - An den am Donnerstag zu Ende gegangenen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) haben 21,2 Prozent der rund 346.000 Wahlberechtigten an Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen teilgenommen. Das ist deutlich mehr als beim letzten Urnengang 2021 (16 Prozent), aber auch deutlich weniger als in den Jahren davor, als die Beteiligung jeweils bei rund 25 Prozent lag. Mit ersten Ergebnissen wird im Lauf des Abends gerechnet.

Tausende Migranten warten an US-Grenze auf Einwanderung

Washington - Kurz vor dem Wegfall einer umstrittenen Abschieberegelung in den USA warten Tausende Migranten Medienberichten zufolge in Mexiko darauf, die Grenze überqueren zu können. In verschiedenen Städten in Grenznähe harrten sie aus, um nun in die USA zu gelangen, allen voran in den Bundesstaaten Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, berichtete etwa das mexikanische Portal Infobae am Mittwoch. Die "Titel-42"-Regelung wird am Donnerstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) auslaufen.

SPÖ-Wahlleiter Kopietz zieht sich zurück

Wien - Der Leiter der Wahlkommission bei der SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz zieht sich zurück. Harry Kopietz legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder, hieß es Donnerstagnachmittag in einer Medien-Mitteilung gegenüber der APA. Für ihn übernimmt die bisherige Stellvertreterin Michaela Grubesa.

US-Sicherheitsberater traf Chinas Top-Diplomat in Wien

Washington/Wien - Inmitten großer Spannungen zwischen den USA und China hat es nach längerer Funkstille wieder ein hochrangiges Treffen beider Regierungen gegeben. Das Weiße Haus teilte am Donnerstag mit, der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, habe in Wien den obersten chinesischen Außenpolitiker Wang Yi getroffen. Die beiden seien am Mittwoch und Donnerstag in der österreichischen Hauptstadt zusammengekommen.

Zwei Tote durch Schüsse in Mercedes-Werk in Deutschland

Sindelfingen/Stuttgart - Bei Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen in Baden-Württemberg sind Donnerstag früh zwei Männer getötet worden. Bei den beiden Opfern handelt sich um zwei 44 Jahre alte Mitarbeiter eines Subunternehmens. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ging von einem Einzeltäter aus. Ein 53-jähriger Mann sei festgenommen und in U-Haft genommen worden. Ihm wird Totschlag in zwei Fällen vorgeworfen, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag mit.

Berlin, Paris, Kairo und Amman fordern Waffenruhe in Nahost

Gaza/Berlin - Deutschland, Frankreich, Ägypten und Jordanien haben ein Ende der Gewalt im Nahen Osten gefordert. "Das Blutvergießen muss jetzt aufhören", sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nach einem Treffen mit ihren Amtskollegen der drei übrigen Länder am Donnerstag in Berlin. Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen als Reaktion auf Raketenbeschuss durch militante Palästinenser wurden seit Dienstag 25 Menschen getötet, darunter auch Zivilisten.

Erdogan-Herausforderer Muharrem Ince gibt Kandidatur auf

Istanbul/Ankara - Kurz vor der Präsidentenwahl in der Türkei hat einer der drei Herausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdogan seinen Rückzug erklärt. Damit spitzt sich die ohnehin enge Richtungswahl zwischen Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu weiter zu. Muharrem Ince, unterlegener Präsidentschaftskandidat von 2018, zog am Donnerstag seine Kandidatur zurück. In der Türkei werden am Sonntag ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red