Explosion in deutschem Hochhaus - Wohnung gestürmt

Düsseldorf/Ratingen - Bei einer Explosion in einem Hochhaus nahe Düsseldorf sind am Donnerstagvormittag zahlreiche Feuerwehr- und Polizeikräfte teils lebensgefährlich verletzt worden. Die Detonation wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei von einem 57-jährigen deutschen Staatsangehörigen ausgelöst, der mit seiner Mutter in der Wohnung lebte.

21 Prozent Beteiligung bei ÖH-Wahl

Wien - An den am Donnerstag zu Ende gegangenen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) haben 21,2 Prozent der rund 346.000 Wahlberechtigten an Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen teilgenommen. Das ist deutlich mehr als beim letzten Urnengang 2021 (16 Prozent), aber deutlich weniger als in den Jahren davor mit jeweils rund 25 Prozent. Ergebnisse gibt es aufgrund Problemen bei der Dateneinspielung noch nicht.

SPÖ-Wahlleiter Kopietz zieht sich zurück

Wien - Der Leiter der Wahlkommission bei der SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz zieht sich zurück. Harry Kopietz legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder, hieß es Donnerstagnachmittag in einer Medien-Mitteilung gegenüber der APA. Für ihn übernimmt die bisherige Stellvertreterin Michaela Grubesa.

Wiener Festwochen starten mit Eröffnungsfest am Rathausplatz

Wien - Am Freitagabend werden die Wiener Festwochen eröffnet. Beim traditionellen Fest am Rathausplatz treffen heuer Akrobatik auf Klassik, Streichquintett auf Breakdance, Poesie auf Flamenco und Beatboxing auf Chanson. Für das Konzept zeichnet Hyung-ki Joo verantwortlich, Francesca Pasquinucci vom Imaginarium Creative Studio übernimmt die visuelle Gestaltung. Die Eröffnung wird ab 21.20 Uhr live in ORF 2 und 3sat übertragen.

Gewalteskalation zwischen Israelis und Palästinensern

Gaza/Berlin - Die jüngste Gewalteskalation zwischen Israelis und Palästinensern hat sich am dritten Tag in Folge fortgesetzt. Dabei wurden am Donnerstag in der zentralisraelischen Stadt Rechovot ein Mensch durch eine palästinensische Rakete getötet und zwei weitere leicht verletzt, wie die israelische Polizei mitteilte. Auf palästinensischer Seite wurden nach Angaben aus dem Gazastreifen in den drei Tagen mindestens 28 Menschen durch israelischen Beschuss getötet.

Erdogan-Herausforderer Muharrem Ince gibt Kandidatur auf

Istanbul/Ankara - Kurz vor der Präsidentenwahl in der Türkei hat einer der drei Herausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdogan seinen Rückzug erklärt. Damit spitzt sich die ohnehin enge Richtungswahl zwischen Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu weiter zu. Muharrem Ince, unterlegener Präsidentschaftskandidat von 2018, zog am Donnerstag seine Kandidatur zurück. In der Türkei werden am Sonntag ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt.

Prozess in Graz: Polizist erschoss Kollegen bei Übung

Graz - Ein Polizist muss sich am Freitag im Grazer Straflandesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Der 40-Jährige hatte im September 2022 bei einem Einsatztraining vergessen, seine Waffe gegen eine Übungswaffe zu tauschen und einen Kollegen in den Rücken geschossen. Der 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Gegen den angeklagten Gruppenleiter läuft auch ein Disziplinarverfahren, doch dieses wird erst nach Abschluss des Gerichtsprozesses weitergeführt.

