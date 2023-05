Österreich gelingt der Einzug ins Finale des Song Contests

Liverpool/Wien - Teya & Salena haben es geschafft: Das heimische Popduo hat sich im Halbfinale des 67. Eurovision Song Contests von Liverpool eines von zehn Finaltickets gesichert. Letztlich keine große Überraschung, standen die rot-weiß-roten Vertreterinnen mit ihrer Elektrotanznummer "Who the hell is Edgar?" bei den Wettbüros doch seit langem auf Platz 1 in ihrem Semifinale. Nun wird es Samstag ernst für Teya & Salena, wenn das Finale des größten Musikbewerbs der Welt über die Bühne geht.

21 Prozent Beteiligung und kein Ergebnis bei ÖH-Wahl

Wien - An den am Donnerstag zu Ende gegangenen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) haben 21,2 Prozent der rund 346.000 Wahlberechtigten an Unis, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen teilgenommen. Das ist deutlich mehr als beim letzten Urnengang 2021 (16 Prozent), aber deutlich weniger als in den Jahren davor mit je rund 25 Prozent. Ein Ergebnis gibt es vorerst noch nicht, ein Zeitplan für die weitere Auszählung soll Freitag Vormittag vorliegen.

Ex-Mandatarin Ekici sieht "enorme Wählerwanderung" in Türkei

Wien/Ankara - Die frühere Wiener Landtagsabgeordnete Sirvan Ekici (ÖVP) sieht tektonische Verschiebungen in der türkischen Politik. "Es gibt eine enorme Wählerwanderung", sagte die auch in der Türkei tätige Strategieberaterin im APA-Interview. "Leute, die bisher starke AKP-Anhänger waren, sagen jetzt, dass es eine Veränderung geben muss." Umgekehrt könne die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan bisherige Oppositionsanhänger ansprechen. Daher sei der Wahlausgang "schwer einzuschätzen".

Opposition geht angriffig in Sondersitzung zu Teuerung

Wien - Die SPÖ nützt die von ihr beantragte Sondersitzung des Nationalrats für einen "Dringlichen Antrag", über den ihre Anliegen zur Teuerungsbekämpfung umgesetzt werden sollen. In der von Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner erstunterzeichneten Initiative wird unter anderem ein sofortiges, temporäres Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs verlangt. Weiters sollen die Richtwerterhöhungen zurückgenommen und alle Mieten bis 2025 eingefroren werden.

Israel sieht sich in "Kriegssituation" mit Islamischem Jihad

Tel Aviv - Die Hoffnung auf eine Waffenruhe scheint in weite Ferne gerückt: Die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israels Armee gehen derzeit unaufhörlich weiter. "Wir befinden uns in einer Kriegssituation", sagte ein Armeesprecher am Donnerstagabend. Zuvor hatte es noch unbestätigte Meldungen über die Einigung auf eine Waffenruhe gegeben. Seit Beginn der israelischen Militäroffensive starben nach palästinensischen Angaben 30 Menschen, darunter sechs Kinder.

Prozess in Graz: Polizist erschoss Kollegen bei Übung

Graz - Ein Polizist muss sich am Freitag im Grazer Straflandesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Der 40-Jährige hatte im September 2022 bei einem Einsatztraining vergessen, seine Waffe gegen eine Übungswaffe zu tauschen und einen Kollegen in den Rücken geschossen. Der 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Gegen den angeklagten Gruppenleiter läuft auch ein Disziplinarverfahren, doch dieses wird erst nach Abschluss des Gerichtsprozesses weitergeführt.

Elon Musk kündigt baldigen Rückzug als Twitter-Chef an

San Francisco - Elon Musk hat seinen baldigen Rücktritt als Vorstandschef des Kurznachrichtendienstes Twitter angekündigt. Eine Nachfolgerin sei gefunden und werde in rund sechs Wochen übernehmen, teilte Musk am Donnerstag in einem Tweet mit. Einen Namen nannte der Unternehmer zunächst nicht. Er wolle sich als Technikvorstand künftig um speziellere Geschäftsbereiche wie Produkte und Software kümmern.

Abkommen für humanitäre Hilfe im Sudan

Khartum - Die sudanesische Armee und die rivalisierende paramilitärische Miliz RSF haben in der saudischen Hafenstadt Jeddah eine Verpflichtungserklärung zum Schutz der Zivilbevölkerung und dem Transport humanitärer Hilfen unterzeichnet. Dies bestätigten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen aus Kreisen des US-Außenministeriums am Freitag im Gespräch mit Reportern.

