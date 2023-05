Österreich gelingt der Einzug ins Finale des Song Contests

Liverpool/Wien - Teya & Salena haben es geschafft: Das heimische Popduo hat sich im Halbfinale des 67. Eurovision Song Contests von Liverpool eines von zehn Finaltickets gesichert. Letztlich keine große Überraschung, standen die rot-weiß-roten Vertreterinnen mit ihrer Elektrotanznummer "Who the hell is Edgar?" bei den Wettbüros doch seit langem auf Platz 1 in ihrem Semifinale. Nun wird es Samstag ernst für Teya & Salena, wenn das Finale des größten Musikbewerbs der Welt über die Bühne geht.

Umstrittene US-Abschieberegel Title 42 ausgelaufen

El Paso (Texas) - In den USA ist eine umstrittene Abschieberegelung ausgelaufen, die unter Verweis auf die Corona-Pandemie besonders schnelle Zurückweisungen von Migranten und Asylsuchenden erlaubte. Die als Title 42 bekannte Regelung endete in der Nacht auf Freitag um Mitternacht US-Ostküstenzeit (06.00 Uhr MESZ). Die US-Behörden hatten sich in den vergangenen Wochen auf einen möglichen Ansturm von Migranten aus Süd- und Mittelamerika an der Grenze zu Mexiko vorbereitet.

OGH entscheidet in VW-Abgasskandal für Kauf-Rückabwicklung

Wien/Wolfsburg - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat ein wichtiges Urteil im VW-Abgasskandal gefällt. Demnach kann der Käufer eines VW mit einem Motor, der nur bei milden Temperaturen die Abgasreinigung einschaltet, das Auto zurückgeben und den Kaufpreis zurückverlangen. Die nachträglich aufgespielte Software, die das Problem beheben sollte, enthalte wieder so ein "Thermofenster" und saniere den Schaden für den Käufer nicht, urteilte das Höchstgericht (10 Ob 2/23a).

Unklarheit über Lage russischer Truppen in Bachmut

Kiew (Kyjiw) - Bei den in Bachmut kämpfenden russischen Truppen läuten nach Darstellung des Kriegskorrespondenten des russischen Staatsfernsehens die Alarmglocken. Angesichts der ukrainischen Angriffserfolge an den Flanken der in der Stadt kämpfenden Söldnertruppe Wagner drohe eine umfassende Einkesselung, schrieb Jewgeni Poddubny am Donnerstag auf Telegram. Das russische Verteidigungsministerium widersprach indes Berichten über Durchbrüche ukrainischer Truppen.

Ex-Mandatarin Ekici sieht "enorme Wählerwanderung" in Türkei

Wien/Ankara - Die frühere Wiener Landtagsabgeordnete Sirvan Ekici (ÖVP) sieht tektonische Verschiebungen in der türkischen Politik. "Es gibt eine enorme Wählerwanderung", sagte die auch in der Türkei tätige Strategieberaterin im APA-Interview. "Leute, die bisher starke AKP-Anhänger waren, sagen jetzt, dass es eine Veränderung geben muss." Umgekehrt könne die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan bisherige Oppositionsanhänger ansprechen. Daher sei der Wahlausgang "schwer einzuschätzen".

Opposition geht angriffig in Sondersitzung zu Teuerung

Wien - Die SPÖ nützt die von ihr beantragte Sondersitzung des Nationalrats für einen "Dringlichen Antrag", über den ihre Anliegen zur Teuerungsbekämpfung umgesetzt werden sollen. In der von Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner erstunterzeichneten Initiative wird unter anderem ein sofortiges, temporäres Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs verlangt. Weiters sollen die Richtwerterhöhungen zurückgenommen und alle Mieten bis 2025 eingefroren werden.

Israel sieht sich in "Kriegssituation" mit Islamischem Jihad

Tel Aviv - Die Hoffnung auf eine Waffenruhe scheint in weite Ferne gerückt: Die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israels Armee gehen derzeit unaufhörlich weiter. "Wir befinden uns in einer Kriegssituation", sagte ein Armeesprecher am Donnerstagabend. Zuvor hatte es noch unbestätigte Meldungen über die Einigung auf eine Waffenruhe gegeben. Seit Beginn der israelischen Militäroffensive starben nach palästinensischen Angaben 30 Menschen, darunter sechs Kinder.

Abkommen für humanitäre Hilfe im Sudan

Khartum - Die sudanesische Armee und die rivalisierende paramilitärische Miliz RSF haben in der saudischen Hafenstadt Jeddah eine Verpflichtungserklärung zum Schutz der Zivilbevölkerung und dem Transport humanitärer Hilfen unterzeichnet. Dies bestätigten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen aus Kreisen des US-Außenministeriums am Freitag im Gespräch mit Reportern.

