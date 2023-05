Österreich gelingt der Einzug ins Finale des Song Contests

Liverpool/Wien - Teya & Salena haben es geschafft: Das heimische Popduo hat sich im Halbfinale des 67. Eurovision Song Contests von Liverpool eines von zehn Finaltickets gesichert. Letztlich keine große Überraschung, standen die rot-weiß-roten Vertreterinnen mit ihrer Elektrotanznummer "Who the hell is Edgar?" bei den Wettbüros doch seit langem auf Platz 1 in ihrem Semifinale. Nun wird es Samstag ernst für Teya & Salena, wenn das Finale des größten Musikbewerbs der Welt über die Bühne geht.

Moskau dementiert ukrainischen Durchbruch bei Bachmut

Kiew (Kyjiw) - Das russische Verteidigungsministerium hat Berichte über einen Durchbruch ukrainischer Truppen bei der schwer umkämpften Stadt Bachmut dementiert. "Die Erklärungen, die vereinzelte Telegram-Kanäle über "Durchbrüche der Verteidigungslinien" an mehreren Stellen verbreiten, entsprechen nicht der Wirklichkeit", teilte das Ministerium in der Nacht auf Freitag auf Telegram mit. "Die Gesamtlage im Gebiet der Spezialoperation ist unter Kontrolle", betonte die Moskauer Militärführung.

Post AG im 1. Quartal 2023 mit starkem Ergebnis-Zuwachs

Wien - Die Österreichische Post hat im 1. Quartal 2023 kräftig zugelegt. Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf 664,7 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) legte um 18,7 Prozent auf 47 Mio. Euro zu, das Periodenergebnis verzeichnete ein Plus von 4,9 Prozent auf 32 Mio. Euro. Zum Ausblick hielt das börsennotierte, teilstaatliche Unternehmen fest: Ziel bleibt weiterhin ein Ebit auf Vorjahresniveau und ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich.

Umstrittene US-Abschieberegel Title 42 ausgelaufen

El Paso (Texas) - In den USA ist eine umstrittene Abschieberegelung ausgelaufen, die unter Verweis auf die Corona-Pandemie besonders schnelle Zurückweisungen von Migranten und Asylsuchenden erlaubte. Die als Title 42 bekannte Regelung endete in der Nacht auf Freitag um Mitternacht US-Ostküstenzeit (06.00 Uhr MESZ). Die US-Behörden hatten sich in den vergangenen Wochen auf einen möglichen Ansturm von Migranten aus Süd- und Mittelamerika an der Grenze zu Mexiko vorbereitet.

OGH entscheidet in VW-Abgasskandal für Kauf-Rückabwicklung

Wien/Wolfsburg - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat ein wichtiges Urteil im VW-Abgasskandal gefällt. Demnach kann der Käufer eines VW mit einem Motor, der nur bei milden Temperaturen die Abgasreinigung einschaltet, das Auto zurückgeben und den Kaufpreis zurückverlangen. Die nachträglich aufgespielte Software, die das Problem beheben sollte, enthalte wieder so ein "Thermofenster" und saniere den Schaden für den Käufer nicht, urteilte das Höchstgericht (10 Ob 2/23a).

Opposition geht angriffig in Sondersitzung zu Teuerung

Wien - Die SPÖ nützt die von ihr beantragte Sondersitzung des Nationalrats für einen "Dringlichen Antrag", über den ihre Anliegen zur Teuerungsbekämpfung umgesetzt werden sollen. In der von Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner erstunterzeichneten Initiative wird unter anderem ein sofortiges, temporäres Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs verlangt. Weiters sollen die Richtwerterhöhungen zurückgenommen und alle Mieten bis 2025 eingefroren werden.

Prozess um erschossenen Polizisten in Graz

Graz - Ein Polizist muss sich am Freitag im Grazer Straflandesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Der 40-Jährige hatte im September 2022 bei einem Einsatztraining vergessen, seine Waffe gegen eine Übungswaffe zu tauschen und einen Kollegen in den Rücken geschossen. Der 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Gegen den angeklagten Gruppenleiter läuft auch ein Disziplinarverfahren, doch dieses wird erst nach Abschluss des Gerichtsprozesses weitergeführt.

Ex-Mandatarin Ekici sieht "enorme Wählerwanderung" in Türkei

Wien/Ankara - Die frühere Wiener Landtagsabgeordnete Sirvan Ekici (ÖVP) sieht tektonische Verschiebungen in der türkischen Politik. "Es gibt eine enorme Wählerwanderung", sagte die auch in der Türkei tätige Strategieberaterin im APA-Interview. "Leute, die bisher starke AKP-Anhänger waren, sagen jetzt, dass es eine Veränderung geben muss." Umgekehrt könne die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan bisherige Oppositionsanhänger ansprechen. Daher sei der Wahlausgang "schwer einzuschätzen".

