Ukraine bestätigt Vormarsch bei Bachmut

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Verteidigungsministerium hat kleinere Geländegewinne unweit der seit langem umkämpften Stadt Bachmut im ostukrainischen Gebiet Donezk bestätigt. "Unsere Verteidiger sind im Abschnitt Bachmut um zwei Kilometer vorgerückt", schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Freitag bei Telegram. In der Stadt selbst seien innerhalb dieser Woche keine Positionen aufgegeben und dem russischen Feind große Verluste zugefügt worden. Moskau dementierte umgehend.

Österreich gelingt der Einzug ins Finale des Song Contests

Liverpool/Wien - Teya & Salena haben es geschafft: Das heimische Popduo hat sich im Halbfinale des 67. Eurovision Song Contests von Liverpool eines von zehn Finaltickets gesichert. Letztlich keine große Überraschung, standen die rot-weiß-roten Vertreterinnen mit ihrer Elektrotanznummer "Who the hell is Edgar?" bei den Wettbüros doch seit langem auf Platz 1 in ihrem Semifinale. Nun wird es Samstag ernst für Teya & Salena, wenn das Finale des größten Musikbewerbs der Welt über die Bühne geht.

Weiter Warten auf ÖH-Wahl-Ergebnisse

Wien - Bei den am Donnerstag zu Ende gegangenen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) heißt es weiter warten auf ein Endergebnis. Im Lauf des Vormittags sollen alle Wahlkommissionen, die keine Ergebnisse eingemeldet haben bzw. Änderungen vornehmen müssen, kontaktiert werden, hieß es aus der ÖH zur APA. Anschließend sollen diese veröffentlicht werden. Einen Zeithorizont gibt es nicht - anders als geplant soll keine Ergebnisverkündung vor Ort stattfinden.

Österreichweit 2.775 Spitalsbetten gesperrt

Wien - Österreichweit sind aktuell 2.775 Spitalsbetten gesperrt und damit weit mehr als im AKH zur Verfügung stehen. Diesen Vergleich präsentierten die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und younion am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Vorsitzender Reinhard Waldhör sprach von "äußerst beunruhigenden Zahlen". Ein Spitalsgipfel müsse einberufen werden, so sein Tenor. Waldhör sprach von einem Notstand.

Opposition geht angriffig in Sondersitzung zu Teuerung

Wien - Die SPÖ nützt die von ihr beantragte Sondersitzung des Nationalrats für einen "Dringlichen Antrag", über den ihre Anliegen zur Teuerungsbekämpfung umgesetzt werden sollen. In der von Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner erstunterzeichneten Initiative wird unter anderem ein sofortiges, temporäres Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs verlangt. Weiters sollen die Richtwerterhöhungen zurückgenommen und alle Mieten bis 2025 eingefroren werden.

Prozess um erschossenen Polizisten in Graz

Graz - Ein Polizist muss sich am Freitag im Grazer Straflandesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Der 40-Jährige hatte im September 2022 bei einem Einsatztraining vergessen, seine Waffe gegen eine Übungswaffe zu tauschen und einen Kollegen in den Rücken geschossen. Der 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Gegen den angeklagten Gruppenleiter läuft auch ein Disziplinarverfahren, doch dieses wird erst nach Abschluss des Gerichtsprozesses weitergeführt.

Post AG im 1. Quartal 2023 mit starkem Ergebnis-Zuwachs

Wien - Die Österreichische Post hat im 1. Quartal 2023 kräftig zugelegt. Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf 664,7 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) legte um 18,7 Prozent auf 47 Mio. Euro zu, das Periodenergebnis verzeichnete ein Plus von 4,9 Prozent auf 32 Mio. Euro. Zum Ausblick hielt das börsennotierte, teilstaatliche Unternehmen fest: Ziel bleibt weiterhin ein Ebit auf Vorjahresniveau und ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich.

Ermittlungen nach Explosion in Hochhaus bei Düsseldorf

Düsseldorf - Die Explosion in einem Ratinger Hochhaus bei Düsseldorf mit mehreren schwer verletzten Feuerwehr- und Polizeikräften hat viele offene Fragen hinterlassen. Auch am Freitag suchten die Ermittler weiter nach Antworten darauf, wie es zu der Detonation in der Wohnung kommen konnte - und ob die Einsatzkräfte womöglich von dem 57-jährigen Bewohner in einen Hinterhalt gelockt wurden.

