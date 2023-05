Polizist in Graz verurteilt: Kollegen bei Übung erschossen

Graz - Ein besonders tragischer Unfall bei einer Polizeiübung ist am Freitag im Grazer Straflandesgericht verhandelt worden. Ein Polizist hatte im September 2022 bei einer Einsatzübung einem 27-jährigen Kollegen in den Rücken geschossen, weil er vergessen hatte, seine Dienstwaffe gegen eine ungefährliche Übungswaffe zu tauschen. Der Beamte wurde wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 5.760 Euro sowie einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt.

Ukraine bestätigt Vormarsch bei Bachmut

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Verteidigungsministerium hat kleinere Geländegewinne unweit der seit langem umkämpften Stadt Bachmut im ostukrainischen Gebiet Donezk bestätigt. "Unsere Verteidiger sind im Abschnitt Bachmut um zwei Kilometer vorgerückt", schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Freitag bei Telegram. In der Stadt selbst seien innerhalb dieser Woche keine Positionen aufgegeben und dem russischen Feind große Verluste zugefügt worden. Moskau dementierte umgehend.

Österreichweit 2.775 Spitalsbetten gesperrt

Wien - Österreichweit sind aktuell 2.775 Spitalsbetten (Stand Mai 2023) gesperrt. Diese Zahlen präsentierten die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und younion am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Vorsitzender Reinhard Waldhör sprach von einem "Notstand". Er forderte einen Spitalsgipfel von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Das Ministerium stellte gegenüber der APA jedoch noch am Vormittag klar, dass es einen solchen Krisengipfel nicht geben werde.

UNO sieht mehr Erfolgschancen für Gesprächen im Sudan

Khartum - Nach einer Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien im Sudan über den Schutz von Zivilisten geht es als nächstes um eine Waffenruhe. Die Verhandlungen darüber könnten bereits Freitag oder Samstag weitergehen, sagte Volker Perthes, der UN-Sonderbeauftragte im Sudan, am Freitag in Port Sudan. Er war in einem Briefing der UNO in Genf per Video zugeschaltet. Die Chancen für den Erfolg seien höher als bei vorherigen und selten eingehaltenen Feuerpausen, so Perthes.

Ermittlungen in Wiener Taxi- und Uber-Szene nach Überfällen

Wien - Die Polizei ermittelt zu einer Überfallserie in der Wiener Taxi- bzw. Uber-Szene, bei der Lenker Fahrgäste ausgeraubt haben sollen. Einen Bericht des "Kurier" (Online und Freitagsausgabe) bestätigten die Wiener Polizei und die Taxi-Innung der Wiener Wirtschaftskammer am Freitag. Demnach ermittelt das Landeskriminalamt in der Causa bereits seit Oktober 2022, bisher sind 22 Fälle bekannt. Eine Warnung gelangte bisher nicht an die Öffentlichkeit.

Weiter Warten auf ÖH-Wahl-Ergebnisse

Wien - Bei den am Donnerstag zu Ende gegangenen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) heißt es weiter warten auf ein Endergebnis. Im Lauf des Vormittags sollen alle Wahlkommissionen, die keine Ergebnisse eingemeldet haben bzw. Änderungen vornehmen müssen, kontaktiert werden, hieß es aus der ÖH zur APA. Anschließend sollen diese veröffentlicht werden. Einen Zeithorizont gibt es nicht - anders als geplant soll keine Ergebnisverkündung vor Ort stattfinden.

Ermittlungen nach Explosion in Hochhaus bei Düsseldorf

Düsseldorf - Der Verdächtige, der die Explosion in einem Ratinger Hochhaus verursacht haben soll, war für Polizei und Justiz kein Unbekannter. Wegen eines nicht gezahlten Geldbetrags habe ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn vorgelegen, sagte Laura Neumann, Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft, am Freitag. Er habe auch Voreintragungen, "aber nichts Einschlägiges, nichts Vergleichbares", sagte sie.

Zyklon Mocha steuert auf Myanmar und Bangladesch zu - Alarmstufe Rot

Yangon (Rangun) - In Teilen von Myanmar und in einem der größten Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch wächst die Angst vor dem tropischen Wirbelsturm Mocha. Das GDACS-Katastrophenwarnsystem (Global Disaster Alert and Coordination System) hat den Zyklon seit Donnerstag auf die höchste Stufe, Alarmstufe Rot, gesetzt. Rund 2,7 Millionen Menschen in den beiden Ländern sowie auch in Indien könnten von den Auswirkungen betroffen sein, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red