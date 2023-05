Angriffige Teuerungssitzung im Nationalrat

Wien - Die SPÖ hat bei einer Sondersitzung des Nationalrats zur Teuerung scharfe Angriffe gegen die Koalition geritten: "Ich erwarte mir von der Regierung nichts mehr außer ihren Rücktritt", meinte Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner in der Begründung ihres "Dringlichen Antrags", der etwa ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs verlangt. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) reagierte ungerührt: "Wenn die Regierung etwas bewiesen hat - sie ist widerstandsfähig."

Selenskyj bestätigt Geländegewinne der ukrainischen Armee

Kiew (Kyjiw) - Nach dem Verteidigungsministerium hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ebenfalls Geländegewinne der Armee bei Bachmut bestätigt. "Wir haben den Bericht von General (Olexander) Syrskyj gehört, dessen Einheiten mit übermächtigen Anstrengungen den Feind aufgehalten und sogar an einigen Abschnitten zurückgeworfen haben", teilte der 45-Jährige nach einer Generalstabssitzung am Freitag bei Telegram mit. Die Lage sei auch an den übrigen Frontabschnitten unter Kontrolle.

Polizist in Graz verurteilt: Kollegen bei Übung erschossen

Graz - Ein besonders tragischer Unfall bei einer Polizeiübung ist am Freitag im Grazer Straflandesgericht verhandelt worden. Ein Polizist hatte im September 2022 bei einer Einsatzübung einem 27-jährigen Kollegen in den Rücken geschossen, weil er vergessen hatte, seine Dienstwaffe gegen eine ungefährliche Übungswaffe zu tauschen. Der Beamte wurde wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 5.760 Euro sowie einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt.

Deutsche-Bahn-Streik mit massiven Auswirkungen in Österreich

Berlin - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn (DB) stehen die Zeichen weiter auf einen bundesweiten Warnstreik ab Sonntagabend. Ein Ultimatum der Bahn-Gewerkschaft EVG für ein neues Tarifangebot seitens der DB ist Freitagmittag um 12 Uhr ohne erkennbare Annäherung abgelaufen. Bis zuletzt deutete sich keine Annäherung an - es ist damit sehr wahrscheinlich, dass die Bahn ab Sonntagabend 50 Stunden lang bestreikt wird. Das hätte auch in Österreich massive Auswirkungen.

Zyklon Mocha steuert auf Myanmar und Bangladesch zu

Yangon (Rangun) - In Teilen von Myanmar und in einem der größten Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch wächst die Angst vor dem tropischen Wirbelsturm Mocha. Das GDACS-Katastrophenwarnsystem (Global Disaster Alert and Coordination System) hat den Zyklon seit Donnerstag auf die höchste Stufe, Alarmstufe Rot, gesetzt. Rund 2,7 Millionen Menschen in den beiden Ländern sowie auch in Indien könnten von den Auswirkungen betroffen sein, hieß es.

UNO sieht mehr Erfolgschancen für Gesprächen im Sudan

Khartum - Nach einer Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien im Sudan über den Schutz von Zivilisten geht es als nächstes um eine Waffenruhe. Die Verhandlungen darüber könnten bereits Freitag oder Samstag weitergehen, sagte Volker Perthes, der UN-Sonderbeauftragte im Sudan, am Freitag in Port Sudan. Er war in einem Briefing der UNO in Genf per Video zugeschaltet. Die Chancen für den Erfolg seien höher als bei vorherigen und selten eingehaltenen Feuerpausen, so Perthes.

Ermittlungen in Wiener Taxi- und Uber-Szene nach Überfällen

Wien - Die Polizei ermittelt zu einer Überfallserie in der Wiener Taxi- bzw. Uber-Szene, bei der Lenker Fahrgäste ausgeraubt haben sollen. Einen Bericht des "Kurier" (Online und Freitagsausgabe) bestätigten die Wiener Polizei und die Taxi-Innung der Wiener Wirtschaftskammer am Freitag. Demnach ermittelt das Landeskriminalamt in der Causa bereits seit Oktober 2022, bisher sind 22 Fälle bekannt. Eine Warnung gelangte bisher nicht an die Öffentlichkeit.

Ab 13. Mai muss Österreich fossile Energie nutzen

Wien - Ab dem morgigen 13. Mai wird in Österreich rechnerisch nur mehr fossile Energie verwendet. Denn 64 Prozent des gesamten Energiebedarfs im Land wird auf Basis von Öl, Gas und Kohle gedeckt, erinnert die österreichische Energieagentur in einer Aussendung heute, Freitag. Nur 36 Prozent der Energie wird auf Basis erneuerbarer Quellen gewonnen. Rechnerisch braucht Österreich daher 233 Tage im Jahr fossile Energieträger.

