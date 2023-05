Angriffige Teuerungssitzung im Nationalrat

Wien - Die SPÖ hat bei einer Sondersitzung des Nationalrats zur Teuerung scharfe Angriffe gegen die Koalition geritten: "Ich erwarte mir von der Regierung nichts mehr außer ihren Rücktritt", meinte Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner in der Begründung ihres "Dringlichen Antrags", der etwa ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs verlangt. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) reagierte ungerührt: "Wenn die Regierung etwas bewiesen hat - sie ist widerstandsfähig."

Wagner-Chef wirft russischer Armee Flucht aus Bachmut vor

Kiew (Kyjiw) - Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat der russischen Armee vorgeworfen, aus ihren Stellungen bei der ostukrainischen Stadt Bachmut zu "fliehen". Die dortigen russischen Verteidigungslinien "brechen auseinander", während der russische Generalstab die Lage "verharmlost", sagte Prigoschin am Freitag in einem Video. Die Kämpfe um Bachmut dauern seit Monaten an, die Wagner-Söldner nahmen auf russischer Seite eine zentrale Rolle in diesem Kampf ein.

Polizist in Graz verurteilt: Kollegen bei Übung erschossen

Graz - Ein besonders tragischer Unfall bei einer Polizeiübung ist am Freitag im Grazer Straflandesgericht verhandelt worden. Ein Polizist hatte im September 2022 bei einer Einsatzübung einem 27-jährigen Kollegen in den Rücken geschossen, weil er vergessen hatte, seine Dienstwaffe gegen eine ungefährliche Übungswaffe zu tauschen. Der Beamte wurde wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 5.760 Euro sowie einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt.

70 Jobs bei Steyr Automotive wackeln

Steyr - Der Autobauer Steyr Automotive hat im Rahmen des Frühwarnsystems des AMS 70 Stellen zum Abbau gemeldet. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Wie viele Jobs tatsächlich gestrichen werden, könne man noch nicht exakt beziffern. Es komme für die Betroffenen der 2021 abgeschlossene Sozialplan zur Anwendung.

Österreichweit 2.775 Spitalsbetten gesperrt

Wien - Österreichweit sind aktuell 2.775 Spitalsbetten (Stand Mai 2023) gesperrt. Diese Zahlen präsentierten die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und younion am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Vorsitzender Reinhard Waldhör sprach von einem "Notstand". Er forderte einen Spitalsgipfel von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Das Ministerium stellte gegenüber der APA jedoch noch am Vormittag klar, dass es einen solchen Krisengipfel nicht geben werde.

UNO sieht mehr Erfolgschancen für Gespräche im Sudan

Khartum - Seit dem Wochenende verhandeln die Konfliktparteien im Sudan in der saudischen Stadt Jeddah über ein vorläufiges Ende der Gewalt. In einer ersten Vereinbarung am Donnerstag einigten sich die verfeindeten Militärblöcke auf Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten. Nun soll es in einer weiteren Verhandlungsrunde erneut um eine Waffenruhe gehen. Wie der UN-Sonderbeauftragte im Sudan Volker Perthes Freitag mitteilte, könnten die Gespräche schon Freitag oder Samstag weitergehen.

OGH entscheidet in VW-Abgasskandal für Kauf-Rückabwicklung

Wien/Wolfsburg - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat sein erstes Grundsatzurteil zu Schadensersatzansprüchen im VW-Abgasskandal veröffentlicht und die Rechte der Autokäufer gestärkt. Demnach kann der Käufer eines VW mit einem Motor, der nur bei milden Temperaturen die Abgasreinigung einschaltet, das Auto zurückgeben und den Kaufpreis zurückverlangen. Die nachträglich aufgespielte Software, die das Problem beheben sollte, saniere den Schaden für den Käufer nicht, urteilte das Höchstgericht.

Nach Amokläufen in Serbien: Polizei sammelt Schusswaffen ein

Belgrad - Seit Montag sind bei der serbischen Polizei nach Angaben des Präsidenten Aleksandar Vucic über 9.400 Stück Waffen im illegalen Besitz abgegeben worden. Dazu kommen laut derselben Quelle noch 400.000 Stück Munition und über 880 Stück sonstiger Sprengstoffe, darunter auch als "Zolja" bekannte Panzerabwehrwaffen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red