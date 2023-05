Ersatzkandidatin Missy May ist der neue Dancing Star

Wien - Sängerin Missy May ist der neue Dancing Star. Die 36-Jährige, die erst in der zweiten Show der Staffel für Ballerina Karina Sarkissova eingesprungen war, konnte sich am Freitagabend gemeinsam mit ihrem Profipartner Dimitar Stefanin im Finale der 15. Staffel der ORF-Tanzshow "Dancing Stars" durchsetzen. Silber ging an Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper und Danilo Campisi, Bronze an den früheren Skisprungtrainer Alexander Pointner und Manuela Stöckl.

Selenskyj besucht Rom - Weiterreise nach Deutschland offen

Rom/Aachen - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Samstag zu einem Besuch in Rom erwartet. Bestätigt war im Vorfeld zunächst nur ein Empfang von Staatspräsident Sergio Mattarella im Quirinalspalast, dem Sitz des Oberhaupts der Republik. Es war zu erwarten, dass Selenskyj den Tag auch nutzt, um mit Regierungschefin Giorgia Meloni zu reden. Der Vatikan arbeitete zudem an einem persönlichen Treffen zwischen Papst Franziskus und dem Gast aus Kiew.

Blinken sprach mit Kuleba über ukrainische Gegenoffensive

Washington - US-Außenminister Antony Blinken hat mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba über die laufenden Vorbereitungen für eine ukrainische Gegenoffensive im russischen Angriffskrieg gesprochen. In einem Telefonat am Freitag hätten die beiden erörtert, wie die internationalen Partner am besten zum Erfolg der Offensive beitragen könnten, teilte das US-Außenministerium mit. In den vergangenen Tagen hatten sich die Hinweise auf den Start der Offensive verdichtet.

Finale des 67. Eurovision Song Contests in Liverpool

Liverpool/Wien - Am Samstagabend geht in Liverpool das Finale des 67. Eurovision Song Contest über die Bühne. Und Österreich hat nach drei Ausgaben ohne Finalbeteiligung wieder die Chance, sich Europas Sangeskrone zu holen. Teya & Salena sicherten sich mit ihrer Elektronummer "Who the hell is Edgar?" souverän ihr Finalticket. Dabei liegen die beiden österreichischen Künstlerinnen bei den Wettbüros mindestens auf einem Top-Ten-Platz im 26-köpfigen Teilnehmerfeld.

Kämpfe im Nahen Osten dauern an

Tel Aviv - Die Kämpfe zwischen dem Islamischen Jihad im Gazastreifen und Israels Armee dauern an. Bei den von Ägypten vermittelten Verhandlungen über eine Waffenruhe sei noch immer kein Durchbruch erreicht worden, meldeten israelische Medien am Freitagabend. Zuvor hieß es bereits, wegen des heftigen Raketenbeschusses der militanten Palästinenser habe Israel die Gespräche auf Eis gelegt. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

US-Abschieberegel ausgelaufen - Andrang an Südgrenze

El Paso (Texas) - Mit großer Ungewissheit bangen Zehntausende Migranten an der südlichen Grenze der USA um ihre Zukunft. Mit der Aufhebung des Corona-Notstandes in den Vereinigten Staaten endete in der Nacht zum Freitag auch eine umstrittene Abschiebepraxis, die in den vergangenen Jahren unter Verweis auf die Pandemie eine schnelle Zurückweisung von Migranten ermöglicht hatte.

