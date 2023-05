Blinken sprach mit Kuleba über ukrainische Gegenoffensive

Washington - US-Außenminister Antony Blinken hat mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba über die laufenden Vorbereitungen für eine ukrainische Gegenoffensive im russischen Angriffskrieg gesprochen. In einem Telefonat am Freitag hätten die beiden erörtert, wie die internationalen Partner am besten zum Erfolg der Offensive beitragen könnten, teilte das US-Außenministerium mit. In den vergangenen Tagen hatten sich die Hinweise auf den Start der Offensive verdichtet.

Ersatzkandidatin Missy May ist der neue Dancing Star

Wien - Sängerin Missy May ist der neue Dancing Star. Die 36-Jährige, die erst in der zweiten Show der Staffel für Ballerina Karina Sarkissova eingesprungen war, konnte sich am Freitagabend gemeinsam mit ihrem Profipartner Dimitar Stefanin im Finale der 15. Staffel der ORF-Tanzshow "Dancing Stars" durchsetzen. Silber ging an Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper und Danilo Campisi, Bronze an den früheren Skisprungtrainer Alexander Pointner und Manuela Stöckl.

Wiener Kammerer mit deutschem Filmpreis geehrt

Berlin - Das Drama "Das Lehrerzimmer" von Ilker �atak über einen Konflikt an einer Schule ist beim Deutschen Filmpreis mit der Goldenen Lola ausgezeichnet worden. Die Filmakademie gab die Entscheidung am Freitagabend in Berlin bekannt. Schauspielerin Leonie Benesch spielt darin eine Lehrerin, die eine Diebstahlserie an ihrer Schule mit heimlichen Kameraaufnahmen klären will. Eine Lola als bester Hauptdarsteller erhielt der Wiener Felix Kammerer ("Im Westen nichts Neues").

Finale des 67. Eurovision Song Contests in Liverpool

Liverpool/Wien - Am Samstagabend geht in Liverpool das Finale des 67. Eurovision Song Contest über die Bühne. Und Österreich hat nach drei Ausgaben ohne Finalbeteiligung wieder die Chance, sich Europas Sangeskrone zu holen. Teya & Salena sicherten sich mit ihrer Elektronummer "Who the hell is Edgar?" souverän ihr Finalticket. Dabei liegen die beiden österreichischen Künstlerinnen bei den Wettbüros mindestens auf einem Top-Ten-Platz im 26-köpfigen Teilnehmerfeld.

25-Jähriger bedrohte in Tirol drei Personen mit einem Messer

Jenbach - Ein 25-jähriger Mann soll am Freitagabend in einem Wohnhaus in Jenbach (Bez. Schwaz) seinen Bruder und zwei weitere Personen mit einem Messer und möglicherweise auch mit einer Schusswaffe bedroht haben. Beamte des Einsatzkommandos Cobra griffen ein und nahmen den 25-Jährigen fest. Ein Messer wurde sichergestellt, eine Schusswaffe wurde hingegen nicht gefunden. Der Bruder wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, die anderen beiden Personen ambulant versorgt.

Klimarat-Vorschläge im Umweltministerium nach wie vor Thema

Wien - Vom Grundrecht auf Klimaschutz bis zum Bodenversiegelungsstopp - mehr als 90 Empfehlungen hat der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger im Juli 2022 ausgesprochen. Man beziehe "die Empfehlungen in all unsere Arbeiten ein", heißt es etwa ein Jahr später aus dem Umweltministerium. Glaziologe Georg Kaser, Co-Leiter des wissenschaftlichen Beirats im Klimarat, bleibt von dessen Konzept überzeugt, empfindet die österreichischen Klimaschutzmaßnahmen aber nicht als ausreichend.

