Deutschland sagt Ukraine milliardenschweres Waffenpaket zu

Berlin/Stockholm - Die deutsche Regierung hat der Ukraine vor einem möglichen Deutschlandbesuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weitere Waffenlieferungen im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt. Unter anderem sollen 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Panzer und 4 Flugabwehrsysteme Iris-T-SLM bereitgestellt werden, wie das Verteidigungsministerium am Samstag in Berlin mitteilte.

Wiener Kammerer mit deutschem Filmpreis geehrt

Berlin - Das Drama "Das Lehrerzimmer" von Ilker �atak über einen Konflikt an einer Schule ist beim Deutschen Filmpreis mit der Goldenen Lola ausgezeichnet worden. Die Filmakademie gab die Entscheidung am Freitagabend in Berlin bekannt. Schauspielerin Leonie Benesch spielt darin eine Lehrerin, die eine Diebstahlserie an ihrer Schule mit heimlichen Kameraaufnahmen klären will. Eine Lola als bester Hauptdarsteller erhielt der Wiener Felix Kammerer ("Im Westen nichts Neues").

Erdogan will Wahlergebnis auch bei Niederlage akzeptieren

Istanbul/Ankara - Kurz vor der Wahl in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan angekündigt, auch im Fall einer Niederlage das Ergebnis der Abstimmung zu akzeptieren. "In der Türkei kommen wir mit demokratischen Mitteln an die Macht", sagte er am Freitagabend in Istanbul. Wenn sich die Nation am Sonntag gegen ihn entscheide, werde er tun, "was die Demokratie erfordert".

Rauch will Geld für 500 Kassenärzte

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ist auf Forderungen aus dem Gesundheitswesen eingegangen und wünscht sich nun auch Geld für 500 zusätzliche Kassenärzte, um die überfüllten Spitäler zu entlasten. "Das ist machbar und leistbar", sagte er im Interview mit der "Kleinen Zeitung" (Samstag-Ausgabe). Finanziert werden könnten die Stellen etwa durch eine vom Koalitionspartner ÖVP stets abgelehnte Millionärssteuer.

DSN-Chef pocht auf mehr Zugriff auf Messenger-Dienste

Wien - Der Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, wünscht sich weiterhin mehr gesetzliche Möglichkeiten zur Überwachung von Extremisten. In der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" erneuerte er am Samstag seine Forderung nach besserem Zugriff auf Messenger-Dienste wie WhatsApp. Gerade bei Ermittlungen im Bereich des islamistischen Extremismus, aber auch Rechtsextremismus komme man oft nicht weiter, argumentierte Haijawi-Pirchner .

Wettbüros prognostizieren Song-Contest-Sieg von Schweden

Liverpool/Wien - Nur mehr wenige Stunden, dann geht in Liverpool das Finale der größten Musikshow der Welt über die Bühne. Die Vorrunden des 67. Eurovision Song Contests sind geschlagen, und auch das Juryfinale für die internationalen Fachexperten wurde als Generalprobe einmal in toto am gestrigen Freitagabend aufgezeichnet. Die letzte Möglichkeit mithin, eine Prognose über Sieg und Niederlage zu machen - und hier hat das Führungsduo Schweden/Finnland seine Führung ausgebaut.

25-Jähriger bedrohte in Tirol drei Personen mit einem Messer

Jenbach - Ein 25-jähriger Mann soll am Freitagabend in einem Wohnhaus in Jenbach (Bez. Schwaz) seinen Bruder und zwei weitere Personen mit einem Messer und möglicherweise auch mit einer Schusswaffe bedroht haben. Beamte des Einsatzkommandos Cobra griffen ein und nahmen den 25-Jährigen fest. Ein Messer wurde sichergestellt, eine Schusswaffe wurde hingegen nicht gefunden. Der Bruder wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, die anderen beiden Personen ambulant versorgt.

red