Richtungsweisende Wahlen in der Türkei

Ankara - In der Türkei wird am Sonntag in einer richtungsweisenden Wahl über ein neues Parlament und einen Präsidenten abgestimmt. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl bangen. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ab. Kilicdaroglu ist Chef der sozialdemokratischen CHP und tritt für ein breites Bündnis aus sechs Parteien an. Er verspricht, das Präsidialsystem wieder abzuschaffen.

Deutschland sagt Ukraine milliardenschweres Waffenpaket zu

Berlin/Stockholm - Die deutsche Regierung hat der Ukraine vor einem möglichen Deutschlandbesuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weitere Waffenlieferungen im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt. Unter anderem sollen 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Panzer und 4 Flugabwehrsysteme Iris-T-SLM bereitgestellt werden, wie das Verteidigungsministerium am Samstag in Berlin mitteilte.

Selenskyj in Rom: Treffen mit Papst Franziskus

Rom - Im Zuge seines Besuchs in Rom ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag von Papst Franziskus empfangen worden. Bei dem 40 Minuten langen Gespräch bat Selenskyj den Papst, den ukrainischen Friedensplan zu unterstützen. Der Pontifex erklärte, dass der Vatikan bei der Rückführung ukrainischer Kinder, die von den Russen entführt wurden, helfen wolle.

Parlamentswahl in Thailand - Opposition in Umfragen vorne

Bangkok - Thailand wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament - mit völlig unklarem Ausgang. Der einstige Putsch-General Prayuth Chan-o-cha hofft, als Ministerpräsident bestätigt zu werden. Dank der nach dem Militärputsch von 2014 eingesetzten neuen Verfassung hat er deutliche Vorteile. Bei Umfragen liegen aber zwei Parteien der Opposition vorne.

Kein Warnstreik bei der Deutschen Bahn

Berlin - Der geplante 50-Stunden-Warnstreik bei der Bahn ist überraschend abgesagt worden. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn-und Verkehrsgewerkschaft (EVG) stimmten vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einem Vergleich zu, wie beide Seiten und das Gericht am Samstag mitteilten. "Vor diesem Hintergrund haben wir den Streik bei der DB AG vorerst ausgesetzt", teilte die EVG mit. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk über die Einigung berichtet.

Medien: Einigung Israel-Islamischer Jihad auf Waffenruhe

Jerusalem/Gaza - Israel und die militante Palästinenserorganisation Islamischer Jihad sollen sich Medienberichten zufolge nach den jüngsten Kämpfen auf eine Waffenruhe geeinigt haben. Diese solle an diesem Samstagabend um 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 MESZ) in Kraft treten, berichteten mehrere israelische sowie arabische Medien am Samstag übereinstimmend. Demnach hätten beide Seiten einem ägyptischen Vermittlungsvorschlag zugestimmt.

Schallenberg unterzeichnete Migrationsabkommen mit Indien

Stockholm/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar am Samstag ein bilaterales Migrations- und Mobilitätsabkommen unterzeichnet. Die Unterzeichnung erfolgte am Rande des Treffens der EU-Außenminister mit ihren Amtskollegen aus dem indo-pazifischen Raum in Stockholm, wie das Außenministerium mitteilte.

Bereits mehr als 200 Tote in kenianischer "Hungersekte"

Nairobi - Die Zahl der Opfer einer "Hungersekte" in der Küstenregion des Landes ist am Samstag auf mehr als 200 gestiegen. Die regionale Behördenchefin Rhoda Onyancha sagte kenianischen Medien zufolge, am Samstag seien 22 weitere Opfer exhumiert worden. Damit betrage die Zahl der toten Sektenmitglieder aktuell 201 überwiegend verhungerte Opfer. Überlebende seien in dem Waldgebiet Shakahola bei Malindi am Samstag nicht gefunden worden.

