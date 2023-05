Richtungsweisende Wahl in der Türkei

Ankara - In der Türkei wird am Sonntag in einer richtungsweisenden Wahl über ein neues Parlament und einen Präsidenten abgestimmt. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl bangen. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ab. Kilicdaroglu ist Chef der sozialdemokratischen CHP und tritt für ein breites Bündnis aus sechs Parteien an. Er verspricht, das Präsidialsystem wieder abzuschaffen.

Schweden gewinnt den 67. Eurovision Song Contest

Liverpool/Wien - Schweden hat den im Vorfeld prognostizierten Sieg abgeliefert: Die ESC-Gewinnerin von 2012, Loreen, holte sich im Finale des 67. Eurovision Song Contest von Liverpool mit ihrem Popsong "Tattoo" erneut Platz 1 und tritt damit in die Fußstapfen von Johnny Logan. Der Ire war bis dato der Einzige, der den Eurovision Song Contest zweimal gewinnen konnte (1980 und 1987). Österreichs Duo Teya & Salena landete indes am Abend auf einem etwas unter den Erwartungen liegenden Platz 15.

Feuerpause zwischen Israel und dem Islamischen Jihad

Jerusalem/Gaza - Israel und die extremistische Palästinenser-Gruppe Islamischer Jihad im Gazastreifen haben nach fünftägigen Kämpfen ihre gegenseitigen Angriffe eingestellt. Seit Samstagnacht 21.00 Uhr MEZ gilt eine nur wenige Stunden zuvor von Ägypten vermittelte Feuerpause. In Gaza, der größten Stadt im Gazastreifen, füllten sich die während der Kämpfe menschenleeren Straßen. Passanten jubelten, Autofahrer hupten. Das Weiße Haus begrüßte die Waffenruhe und dankte dem Vermittler Ägypten.

Ukrainischer Präsident Selenskyj besucht Deutschland

Berlin/Aachen - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Sonntag zu seinem ersten Besuch seit Kriegsausbruch in Deutschland eingetroffen. "Ich bin schon in Berlin", twitterte Selenskyj gegen 00.30 Uhr. Details zum Programm nannte er nicht. Vielmehr lobte er die deutsche Unterstützung im Krieg. "Waffen. Starkes Paket. Luftverteidigung. Wiederaufbau. EU. NATO. Sicherheit", schrieb er im Telegrammstil. Selenskyj dürfte im Laufe des Tages mit Kanzler Olaf Scholz zusammentreffen.

Landesweiter Luftalarm in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine ist in der Nacht auf Sonntag ein landesweiter Luftalarm ausgelöst worden. Auslöser sollen lokalen Medienberichten zufolge Raketenstarts von mehreren strategischen Bombern der russischen Luftwaffe aus dem Bereich des Kaspischen Meeres gewesen sein. Bereits während des Eurovision Song Contests (ESC) war am Samstagabend Ternopil, die Heimatstadt der ukrainischen ESC-Teilnehmer Tvorchi von Russland angegriffen worden.

Parlamentswahl in Thailand - Opposition in Umfragen vorne

Bangkok - Im Thailand hat am Sonntagvormittag (Ortszeit) die mit Spannung erwartete Parlamentswahl begonnen. 52 Millionen Wahlberechtigte sind zu den Urnen gerufen. Bei Umfragen lag seit Monaten die Opposition vorne - vor allem die Pheu Thai mit der Spitzenkandidatin Paetongtarn Shinawatra. Die 36-Jährige ist Erbin einer reichen Politiker-Dynastie. Zuletzt hatte die bei Jungen beliebte progressive Move-Forward-Partei mit Spitzenkandidat Pita Limjaroenrat (42) stark aufgeholt.

EU-Kommission will gegen Medikamentenmangel vorgehen

Berlin/Brüssel - Die EU-Kommission will gegen den Medikamentenmangel in Europa vorgehen. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) werte gegenwärtig den Markt für wichtige Antibiotika aus, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides der "Welt am Sonntag". Man berate mit Herstellern, wie sich die Produktionskapazitäten mit der Nachfrage in Einklang bringen ließen. Außerdem will die EU selbst Geld für die Bevorratung und Beschaffung von Medikamenten in die Hand nehmen.

