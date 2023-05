Richtungsweisende Wahl in der Türkei

Ankara - In der Türkei finden am Sonntag richtungsweisende Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Die Wahllokale öffneten um 8.00 Uhr (Ortszeit/7.00 MESZ), landesweit kann bis 17.00 Uhr (Ortszeit/16.00 MESZ) abgestimmt werden. Präsident Recep Tayyip Erdogan muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl bangen. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ab.

Zyklon "Mocha" trifft in Myanmar auf Land

Yangon (Rangun) - Ausläufer des mächtigen Zyklons "Mocha" sind an Myanmars Westküste auf Land getroffen und haben in dem Krisenland erste Verwüstungen angerichtet. Das GDACS-Katastrophenwarnsystem hat den Wirbelsturm auf Alarmstufe Rot gesetzt und rechnet mit zerstörerischen Windgeschwindigkeiten von bis zu 259 Stundenkilometern in Myanmar und Bangladesch. "Mocha" hatte seit Tagen über dem Golf von Bengalen immer mehr an Kraft gewonnen. Mehr als drei Millionen Menschen könnten betroffen sein.

Feuerpause zwischen Israel und dem Islamischen Jihad

Jerusalem/Gaza - Israel und die extremistische Palästinenser-Gruppe Islamischer Jihad im Gazastreifen haben nach fünftägigen Kämpfen ihre gegenseitigen Angriffe eingestellt. Seit Samstagnacht 21.00 Uhr MEZ gilt eine nur wenige Stunden zuvor von Ägypten vermittelte Feuerpause. In Gaza, der größten Stadt im Gazastreifen, füllten sich die während der Kämpfe menschenleeren Straßen. Passanten jubelten, Autofahrer hupten. Das Weiße Haus begrüßte die Waffenruhe und dankte dem Vermittler Ägypten.

Ukrainischer Präsident Selenskyj bei deutschem Amtskollegen

Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist Sonntag früh vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier empfangen worden. Nach dem Eintrag Selenskyjs ins Gästebuch war ein Gespräch der beiden Staatschefs geplant. Im Anschluss wollte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt empfangen. Nach einem Gespräch unter vier Augen und einer weiteren Unterredung im kleinen Kreis war auch eine Pressekonferenz vorgesehen.

Landesweiter Luftalarm in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine ist in der Nacht auf Sonntag ein landesweiter Luftalarm ausgelöst worden. Auslöser sollen lokalen Medienberichten zufolge Raketenstarts von mehreren strategischen Bombern der russischen Luftwaffe aus dem Bereich des Kaspischen Meeres gewesen sein. Bereits während des Eurovision Song Contests (ESC) war am Samstagabend Ternopil, die Heimatstadt der ukrainischen ESC-Teilnehmer Tvorchi von Russland angegriffen worden.

Schweden gewinnt den 67. Eurovision Song Contest

Liverpool/Wien - Schweden hat den im Vorfeld prognostizierten Sieg abgeliefert: Die ESC-Gewinnerin von 2012, Loreen, holte sich im Finale des 67. Eurovision Song Contest von Liverpool mit ihrem Popsong "Tattoo" erneut Platz 1 und tritt damit in die Fußstapfen von Johnny Logan. Der Ire war bis dato der Einzige, der den Eurovision Song Contest zweimal gewinnen konnte (1980 und 1987). Österreichs Duo Teya & Salena landete indes am Abend auf einem etwas unter den Erwartungen liegenden Platz 15.

Parlamentswahl in Thailand - Opposition in Umfragen vorne

Bangkok - Im Thailand hat am Sonntagvormittag (Ortszeit) die mit Spannung erwartete Parlamentswahl begonnen. 52 Millionen Wahlberechtigte sind zu den Urnen gerufen. Bei Umfragen lag seit Monaten die Opposition vorne - vor allem die Pheu Thai mit der Spitzenkandidatin Paetongtarn Shinawatra. Die 36-Jährige ist Erbin einer reichen Politiker-Dynastie. Zuletzt hatte die bei Jungen beliebte progressive Move-Forward-Partei mit Spitzenkandidat Pita Limjaroenrat (42) stark aufgeholt.

VW erwägt erschwingliches E-Auto

Berlin - Einem Medienbericht zufolge denkt der Volkswagen-Konzern laut seinem Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume über einen preiswerten E-Volkswagen nach. "Ich halte das für eine lohnende Überlegung und ein sinnvolles Ziel für die Marke VW", sagte Blume der Zeitung "Bild am Sonntag" laut einem im Voraus veröffentlichten Bericht. VW wolle auch ganz junge Menschen für die Marke begeistern, so Blume. Das Auto solle für um die 20.000 Euro zu haben sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red