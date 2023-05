Scholz sichert Selenskyj bei Berlin-Besuch Unterstützung zu

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine die weitere Unterstützung Deutschlands zugesichert. "Wir unterstützen Euch so lange, wie es nötig sein wird", sagte der SPD-Politiker am Sonntag bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Kanzleramt in Berlin. Bisher sei Hilfe im Wert von 17 Milliarden Euro geleistet worden.

Richtungsweisende Wahl in der Türkei

Ankara - In der Türkei finden am Sonntag richtungsweisende Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Die Wahllokale öffneten um 8.00 Uhr (Ortszeit/7.00 MESZ), landesweit kann bis 17.00 Uhr (Ortszeit/16.00 MESZ) abgestimmt werden. Präsident Recep Tayyip Erdogan muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl bangen. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ab.

Trotz Streikabsage fallen bei den ÖBB Züge aus

Wien/Berlin - Trotz der Absage des 50-stündigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn (DB) ist zwischen Sonntag und Dienstag mit Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen. Die DB will am Sonntag über die Fahrpläne informieren, ebenso die ÖBB, die von dem Streik stark betroffen gewesen wären. Bereits absehbar sei, dass der Nachtreiseverkehr aufgrund mangelnder Personalressourcen bei der Deutschen Bahn erst in der Nacht auf Dienstag wiederaufgenommen werden könne, erklärten die ÖBB.

Israel öffnet Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder

Tel Aviv/Gaza - Israel hat nach der vereinbarten Waffenruhe mit der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad seine Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder geöffnet. Der Erez-Grenzübergang und der Warenübergang Kerem Shalom seien wieder offen, teilte das israelische Verteidigungsministerium am Sonntag bei Twitter mit. Das Ministerium veröffentlichte auch Bilder von Tank- und Lastwagen, die offenbar Sonntag früh die Grenze passierten.

Feuerpause zwischen Israel und dem Islamischen Jihad

Jerusalem/Gaza - Israel und die extremistische Palästinenser-Gruppe Islamischer Jihad im Gazastreifen haben nach fünftägigen Kämpfen ihre gegenseitigen Angriffe eingestellt. Seit Samstagnacht 21.00 Uhr MEZ gilt eine nur wenige Stunden zuvor von Ägypten vermittelte Feuerpause. In Gaza, der größten Stadt im Gazastreifen, füllten sich die während der Kämpfe menschenleeren Straßen. Passanten jubelten, Autofahrer hupten. Das Weiße Haus begrüßte die Waffenruhe und dankte dem Vermittler Ägypten.

Parlamentswahl in Thailand - Opposition in Umfragen vorne

Bangkok - Im Thailand hat am Sonntagvormittag (Ortszeit) die mit Spannung erwartete Parlamentswahl begonnen. 52 Millionen Wahlberechtigte sind zu den Urnen gerufen. Bei Umfragen lag seit Monaten die Opposition vorne - vor allem die Pheu Thai mit der Spitzenkandidatin Paetongtarn Shinawatra. Die 36-Jährige ist Erbin einer reichen Politiker-Dynastie. Zuletzt hatte die bei Jungen beliebte progressive Move-Forward-Partei mit Spitzenkandidat Pita Limjaroenrat (42) stark aufgeholt.

Zyklon "Mocha" trifft in Myanmar auf Land

Yangon (Rangun) - Ausläufer des mächtigen Zyklons "Mocha" sind an Myanmars Westküste auf Land getroffen und haben in dem Krisenland erste Verwüstungen angerichtet. Das GDACS-Katastrophenwarnsystem hat den Wirbelsturm auf Alarmstufe Rot gesetzt und rechnet mit zerstörerischen Windgeschwindigkeiten von bis zu 259 Stundenkilometern in Myanmar und Bangladesch. "Mocha" hatte seit Tagen über dem Golf von Bengalen immer mehr an Kraft gewonnen. Mehr als drei Millionen Menschen könnten betroffen sein.

Mindestens 13 Tote bei Angriff auf Stützpunkt in Pakistan

Quetta - In Pakistan sind bei einem Angriff auf einen Stützpunkt einer paramilitärischen Miliz mindestens 13 Menschen getötet worden. "Gut ausgerüstete" Kämpfer seien am Freitagabend in den Stützpunkt des paramilitärischen Frontier Corps in Muslim Bagh in der Provinz Baluchistan eingedrungen und hätten drei Familien als Geiseln genommen, teilte das Militär am Sonntag mit. Die Kämpfe gegen die Angreifer und die Befreiung der Geiseln dauerten demnach die ganze Nacht.

