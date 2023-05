Wahllokale in der Türkei haben geschlossen

Ankara - Die Stimmabgabe bei der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei ist beendet. Die Wahllokale im Land schlossen am Sonntag um 16 Uhr MESZ. Mit Ergebnissen wird am späteren Abend gerechnet. Insgesamt waren etwa 64 Millionen Menschen im In- und Ausland aufgerufen, den Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Bei der Präsidentenwahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und Oppositionsführer Kemal Kilicdarolgu ab.

Thailand - Opposition nach ersten Teilergebnissen vorn

Bangkok - Thailändische Oppositionsparteien haben bei der vorläufigen Stimmenauszählung die Führung bei den vorgezogenen Wahlen übernommen. Eine vorläufige Stimmenauszählung der thailändischen Wahlkommission ergab am Sonntag einen großen frühen Vorsprung der wichtigsten Oppositionsparteien. Die Pheu-Thai-Partei lag am Abend (Ortszeit) bei 6,45 Prozent der ausgezählten Wahlstimmen an der Spitze, gefolgt von der Move Forward-Partei.

Trotz Streikabsage fallen bei den ÖBB Züge aus

Wien/Berlin - Trotz der Absage des 50-stündigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn (DB) ist zwischen Sonntag und Dienstag mit Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen. Die DB erklärte am Sonntag, ein Drittel der Fernverkehrszüge am Montag falle aus. Die ÖBB sind ebenfalls betroffen. Bereits absehbar sei, dass der Nachtreiseverkehr aufgrund mangelnder Personalressourcen bei der Deutschen Bahn erst in der Nacht auf Dienstag wiederaufgenommen werden könne, erklärten die ÖBB.

Streit um SPÖ-Wahlkommission eskaliert

Wien - Just nach Ende der Stimmabgabe bei der SPÖ-Mitgliederbefragung ist der Dauerstreit in der Partei neuerlich eskaliert. Am Sonntag war etwa die Rede von "Heckenschützen", "Gehässigkeiten" und "Privatmeinungen". Die Protagonisten dieser Auseinandersetzung waren die neue Leiterin der Wahlkommission Michaela Grubesa und Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Erstere wirft zweiterem vor, die Arbeit des Gremiums zu behindern.

Zyklon "Mocha" erreichte Myanmar und Bangladesch

Naypyidaw - Ein Tropensturm hat die Küste von Myanmar erreicht und Teile der Hafenstadt Sittwe überflutet. Der Zyklon "Mocha" erreichte das Festland und riss mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometern pro Stunden Blechdächer weg. Zudem fiel ein Mobilfunkturm um.

Waffenruhe im Gaza-Konflikt hält vorerst

Tel Aviv/Gaza - Im erneut eskalierten Konflikt zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad deutet sich dank einer von Ägypten vermittelten Waffenruhe vorerst Entspannung an. Trotz gegenseitiger Angriffe mehr als eine Stunde nach Inkrafttreten am Samstag um 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) beruhigten sich die Kämpfe, die fünf Tage lang anhielten, am frühen Sonntagmorgen. Auf beiden Seiten der Grenze kehrte wieder schrittweise Normalität ein.

Kämpfe im Sudan kurz vor Gesprächen für Waffenstillstand

Khartum - Im Sudan ist auch wenige Stunden vor einem neuen Anlauf für einen Waffenstillstand gekämpft worden. In Khartum waren am Sonntagvormittag Detonationen und Luftangriffe zu hören. Der Sender Al-Arabiya berichtete von schweren Gefechten in der Hauptstadt. Auch in den angrenzenden Städten Bahri und Omdurman beobachteten Reuters-Reporter Kämpfe zwischen Armeesoldaten und Mitgliedern der paramilitärischen Miliz RSF.

Mindestens 13 Tote bei Angriff auf Stützpunkt in Pakistan

Quetta - In Pakistan sind bei einem Angriff auf einen Stützpunkt einer paramilitärischen Miliz mindestens 13 Menschen getötet worden. "Gut ausgerüstete" Kämpfer seien am Freitagabend in den Stützpunkt des paramilitärischen Frontier Corps in Muslim Bagh in der Provinz Baluchistan eingedrungen und hätten drei Familien als Geiseln genommen, teilte das Militär am Sonntag mit. Die Kämpfe gegen die Angreifer und die Befreiung der Geiseln dauerten demnach die ganze Nacht.

