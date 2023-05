Selenskyj bei Karlspreis: Ukraine streitet für Europa

Aachen - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei der Verleihung des Karlspreises seine Forderung nach einem Beitritt seines Landes zur EU und zur NATO bekräftigt. "Die EU wird nicht vollständig sein ohne die Ukraine", sagte er am Sonntagabend bei der Zeremonie in Aachen. Es gebe auch keine rationalen Gründe, der Ukraine die Mitgliedschaft in der NATO zu verweigern. Er stehe hier für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die für ihre Freiheit und für die Werte Europas kämpften.

Ukraine: Vorstöße bei Bachmut gehen weiter

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Truppen haben in der Umgebung der schwer umkämpften Stadt Bachmut nach eigener Darstellung weitere Geländegewinne erzielt. "Unsere Einheiten haben mehr als zehn feindliche Stellungen nördlich und südlich von Bachmut eingenommen und ein großes Waldgebiet bei Iwaniwske vom Feind gesäubert", teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Sonntag auf Telegram mit. Dabei seien russische Soldaten gefangen genommen worden.

Erdogan laut Medien bei Wahl vorne, Opposition dementiert

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan liegt nach ersten Auszählungen bei der Präsidentenwahl vorn. Für den 69-Jährigen stimmten am Sonntag rund 55 Prozent, berichtete der TV-Sender TRT Haber, für Kemal Kilicdaroglu von der CHP stimmten rund 39 Prozent. Die Angaben stützten sich auf die Auszählung von gut 21 Prozent der Stimmen. Oppositionskandidat Kilicdaroglu erklärte indes: "Wir liegen vorn".

Trotz Streikabsage fallen bei den ÖBB Züge aus

Wien/Berlin - Trotz der Absage des 50-stündigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn (DB) ist zwischen Sonntag und Dienstag mit Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen. Die DB erklärte am Sonntag, ein Drittel der Fernverkehrszüge am Montag falle aus. Die ÖBB sind ebenfalls betroffen. Bereits absehbar sei, dass der Nachtreiseverkehr aufgrund mangelnder Personalressourcen bei der Deutschen Bahn erst in der Nacht auf Dienstag wiederaufgenommen werden könne, erklärten die ÖBB.

Historische Wahl in Thailand: Opposition weit vorne

Bangkok - Nach der Parlamentswahl in Thailand liegen die pro-demokratischen Oppositionsparteien vorläufigen Ergebnissen zufolge weit vorne. Die progressive Move-Forward-Partei und die reformorientierte Partei Pheu Thai kamen am späten Sonntag Abend (Ortszeit) nach Auszählung von etwa 70 Prozent der Wahlzettel zusammen auf etwa 60 Prozent der Stimmen, wie aus Berechnungen der Wahlkommission hervorging.

Israel: Raketenangriff aus Gazastreifen trotz Waffenruhe

Tel Aviv/Gaza - Israel ist nach eigenen Angaben trotz einer geltenden Waffenruhe aus dem Gazastreifen angegriffen worden. Eine Rakete sei am Sonntag von dort abgefeuert und in einer freien Fläche auf israelischem Gebiet niedergegangen, teilte die israelische Armee mit. In den umliegenden Gegenden ertönten Warnsirenen. Anrainer in Ashkelon und Umgebung hörten Explosionen, wie israelische Medien berichteten. Angaben über mögliche Opfer gab es zunächst nicht.

Das Wetter in Österreich bleibt nass und kühl

Wien - Weiterhin keine Spur vom Frühsommer: Wie die Experten von Geosphere Austria am Sonntag prognostizierten, bleibt es auch in der kommenden Woche nass und kühl. Schuld daran ist ein Italientief, das sich ab Dienstag über das gesamte Land ausbreiten dürfte.

Thema St. Pöltner Stadtkasse - Antrag auf Sonderprüfung

St. Pölten - Im Fall der am Donnerstag bekanntgewordenen Fehlbeträge in der Stadtkasse St. Pöltens beantragen Volkspartei und Grüne eine Sonderprüfung des Stadtrechnungshofs. Im Fokus stehe "die Überprüfung der internen Kontrollsysteme des Magistrats und die Frage, wie es überhaupt zur Veruntreuung von 200.000 Euro an Steuergeldern kommen konnte", wurde am Sonntag in einer Aussendung betont. Man werde den gemeinsamen Antrag noch am Wochenende an die SPÖ-Stadtregierung übermitteln.

