Türkei-Wahl - Entscheidung möglicherweise erst in Stichwahl

Ankara - Die Entscheidung über den Ausgang der türkischen Präsidentenwahlen fällt möglicherweise erst in einer Stichwahl am 28. Mai. Das sagten Insider beider Lager am Sonntagabend. Zuvor hatte sich der Vorsprung von Präsident Recep Tayyip Erdogan immer weiter verringert. Eine Stichwahl ist erforderlich, wenn kein Kandidat in der ersten Runde mindestens 50 Prozent der Stimmen erhält.

ÖBB richten für Züge über Deutsches Eck Pendelverkehr ein

Wien/Berlin - Trotz der Absage des 50-stündigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn (DB) müssen Reisende in Deutschland und Österreich bis Dienstag mit Einschränkungen rechnen. Die DB erklärte am Sonntag, ein Drittel der Fernverkehrszüge am Montag falle aus. Die ÖBB sind ebenfalls betroffen. Sie richten für die Railjet-Züge über das Deutsche Eck am Montag und Dienstag einen stündlichen Pendelverkehr ein. Außerdem wird der Nachtreiseverkehr erst in der Nacht auf Dienstag wiederaufgenommen.

Selenskyj bei Karlspreis: Ukraine streitet für Europa

Aachen - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei der Verleihung des Karlspreises seine Forderung nach einem Beitritt seines Landes zur EU und zur NATO bekräftigt. "Die EU wird nicht vollständig sein ohne die Ukraine", sagte er am Sonntagabend bei der Zeremonie in Aachen. Es gebe auch keine rationalen Gründe, der Ukraine die Mitgliedschaft in der NATO zu verweigern. Er stehe hier für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die für ihre Freiheit und für die Werte Europas kämpften.

Ukraine: Vorstöße bei Bachmut gehen weiter

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Truppen haben in der Umgebung der schwer umkämpften Stadt Bachmut nach eigener Darstellung weitere Geländegewinne erzielt. "Unsere Einheiten haben mehr als zehn feindliche Stellungen nördlich und südlich von Bachmut eingenommen und ein großes Waldgebiet bei Iwaniwske vom Feind gesäubert", teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Sonntag auf Telegram mit. Dabei seien russische Soldaten gefangen genommen worden.

Historische Wahl in Thailand: Opposition weit vorne

Bangkok - Bei der Parlamentswahl in Thailand zeichnet sich nach fast einem Jahrzehnt vom Militär gestützter Regierungen ein klarer Sieg der zwei wichtigsten Oppositionsparteien ab. Nach Auszählung der Stimmen in 97 Prozent der Wahllokale lag die oppositionelle Move-Forward-Partei (MFP) mit 13,5 Millionen Stimmen vorne, gefolgt von der ebenfalls oppositionellen Pheu-Thai-Partei (PTP) mit 10,3 Millionen.

Israel: Raketenangriff aus Gazastreifen trotz Waffenruhe

Tel Aviv/Gaza - Israel ist trotz einer geltenden Waffenruhe aus dem Gazastreifen angegriffen worden - nach Darstellung militanter Palästinenser wegen eines "technischen Fehlers". Eine Rakete sei am Sonntag aus dem Gazastreifen abgefeuert und in einer freien Fläche auf israelischem Gebiet niedergegangen, teilte die israelische Armee mit. In den umliegenden Gegenden ertönten Warnsirenen. Anrainer in Ashkelon und Umgebung hörten Explosionen, wie israelische Medien berichteten.

SPD gewinnt Wahl in Bremen deutlich

Bremen - Die SPD hat nach einer ersten amtlichen Hochrechnung die Bürgerschaftswahl in Bremen mit 29,2 Prozent gewonnen. Zweitstärkste Kraft wurde die CDU mit 25,6 Prozent, wie die Landeswahlleitung am Sonntag nach Auszählungsergebnissen bis 21.30 Uhr mitteilte. Die Grünen können demnach mit 12 Prozent der Stimmen rechnen, die Linke auf 12,1 Prozent. Für die Bürger in Wut wurden bisher 9,3 Prozent ermittelt, für die FDP 5,2 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red