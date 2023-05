ÖBB richten für Züge über Deutsches Eck Pendelverkehr ein

Wien/Berlin - Trotz der Absage des 50-stündigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn (DB) müssen Reisende in Deutschland und Österreich bis Dienstag mit Einschränkungen rechnen. Die DB erklärte am Sonntag, ein Drittel der Fernverkehrszüge am Montag falle aus. Die ÖBB sind ebenfalls betroffen. Sie richten für die Railjet-Züge über das Deutsche Eck am Montag und Dienstag einen stündlichen Pendelverkehr ein. Außerdem wird der Nachtreiseverkehr erst in der Nacht auf Dienstag wiederaufgenommen.

Selenskyj bekommt von Berlin und Paris weitere Hilfen

Paris - Mit der Zusage weiterer dringend benötigter Militärhilfe von Deutschland und Frankreich kehrt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Kiew zurück. In Berlin und Paris pochte Selenskyj dabei am Sonntag zum wiederholten Mal auf die Lieferung von Kampfjets. Sowohl Kanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Präsident Emmanuel Macron reagierten jedoch zurückhaltend.

Historische Wahl in Thailand: Opposition weit vorne

Bangkok - Bei der Parlamentswahl in Thailand zeichnet sich nach fast einem Jahrzehnt vom Militär gestützter Regierungen ein klarer Sieg der zwei wichtigsten Oppositionsparteien ab. Nach Auszählung der Stimmen in 97 Prozent der Wahllokale lag die oppositionelle Move-Forward-Partei (MFP) mit 13,5 Millionen Stimmen vorne, gefolgt von der ebenfalls oppositionellen Pheu-Thai-Partei (PTP) mit 10,3 Millionen.

Israel: Raketenangriff aus Gazastreifen trotz Waffenruhe

Tel Aviv/Gaza - Israel ist trotz einer geltenden Waffenruhe aus dem Gazastreifen angegriffen worden - nach Darstellung militanter Palästinenser wegen eines "technischen Fehlers". Eine Rakete sei am Sonntag aus dem Gazastreifen abgefeuert und in einer freien Fläche auf israelischem Gebiet niedergegangen, teilte die israelische Armee mit. In den umliegenden Gegenden ertönten Warnsirenen. Anrainer in Ashkelon und Umgebung hörten Explosionen, wie israelische Medien berichteten.

Das Wetter in Österreich bleibt nass und kühl

Wien - Weiterhin keine Spur vom Frühsommer: Wie die Experten von Geosphere Austria am Sonntag prognostizierten, bleibt es auch in der kommenden Woche nass und kühl. Schuld daran ist ein Italientief, das sich ab Dienstag über das gesamte Land ausbreiten dürfte.

