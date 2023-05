EU senkte Wachstumserwartung für Österreich leicht

Brüssel - Die Wachstumsaussichten für die heimische Wirtschaft verschlechtern sich leicht: Die Europäische Kommission sagt der österreichischen Wirtschaft in ihrer Konjunkturprognose vom Montag für 2023 ein Wachstum von 0,4 Prozent voraus. In der Winterprognose lag der Wert noch bei 0,5 Prozent. 2024 soll es bergauf gehen: Das heimische Wachstum soll dann 1,6 Prozent erreichen. Die Inflation bleibt mit 7,1 Prozent auf hohem Niveau, und soll erst 2024 auf 3,8 Prozent sinken.

Wahl-Krimi in der Türkei - Entscheidung fällt in Stichwahl

Ankara - Nach 20 Jahren an der Macht muss sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erstmals einer Stichwahl stellen. Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen kommt Erdogan auf 49,4 Prozent, wie der Leiter der Wahlbehörde, Ahmet Yener, am Montag mitteilte. Dahinter folgt demnach mit 44,96 Prozent Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, der an Spitze eines Sechs-Parteien-Bündnisses steht. 5,2 Prozent entfielen auf den Ultranationalisten Sinan Ogan.

Historische Wahl in Thailand: Sieg der Opposition

Bangkok - Die pro-demokratische Opposition in Thailand hat bei der Parlamentswahl am Sonntag einen überragenden Sieg errungen. Gewinner der Abstimmung ist vorläufigen Ergebnissen zufolge die progressive Move-Forward-Partei unter ihrem Chef Pita Limjaroenrat (42). Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen kommt die 2014 gegründete Partei laut Wahlkommission auf insgesamt etwa 150 Sitze im 500-köpfigen Parlament.

Bahnverkehr zu Wochenbeginn noch eingeschränkt

Wien/Berlin - Trotz der Absage des zweitägigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn (DB) müssen Reisende in Österreich und Deutschland zu Wochenbeginn mit Einschränkungen rechnen. Die ÖBB haben für die Railjet-Züge über das Deutsche Eck am Montag und Dienstag einen stündlichen Pendelverkehr eingerichtet. Zudem wird der Nachtreiseverkehr erst in der Nacht auf Dienstag wiederaufgenommen, bestätigte ein ÖBB-Sprecher am Montag.

"Letzte Generation" und Kabarettisten stoppen Wiener Verkehr

Wien - Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" hat Montagfrüh die dritte Woche in Folge den Wiener Verkehr an mehreren Stellen aufgehalten. Unterstützung bekam sie bei der Reichsbrücke von den "Kabarettist:innen For Future", wo u.a. Martin Puntigam, Robert Palfrader und Günther Paal alias "Gunkl" die Straße blockierten. Laut Polizei weiters betroffen waren Floridsdorfer Brücke und Nordbrücke stadteinwärts über die Donau sowie innerstädtisch Getreidemarkt und Schwarzenbergplatz.

Statt Durchsagen Hitler-Rede in ÖBB-Zug abgespielt

Wien - Verstörende Durchsagen sind am Sonntag in einem ÖBB-Railjet abgespielt worden. Statt der üblichen Ansagen schallte eine Hitler-Rede mit "Heil Hitler"- und mehreren "Sieg Heil"-Rufen durch den Zug. Außerdem gab es minutenlang fehlerhafte und sinnlose Informationen. Es war nicht der erste derartige Vorfall. Laut ÖBB wurden zwei Personen angezeigt. Sie waren via Videoauswertung ausgeforscht worden. Die Einspielungen erfolgten laut Bahn direkt im Zug über die Sprechstellen.

China verurteilt Amerikaner wegen Spionage - lebenslang

Peking - Ein 78-jähriger US-Amerikaner ist in China nach Spionagevorwürfen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wie ein Gericht in der ostchinesischen Stadt Suzhou mitteilte, wurde John Shing-Wan Leung, der neben einem US-Pass auch einen ständigen Wohnsitz in Hongkong hat, am Montag verurteilt. Zudem wurde Leungs Vermögen in Höhe von 500.000 Yuan (rund 66.000 Euro) beschlagnahmt.

Ukrainischer Präsident Selenskyj zu Gesprächen in London

London - Nach Besuchen in Rom, Berlin und Paris hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Gespräche in Großbritannien angekündigt. Er werde sich am heutigen Montag in London mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak treffen, teilte Selenskyj in der Früh bei Twitter mit. Großbritannien weitet unterdessen seine militärische Unterstützung für die Ukraine erneut deutlich aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red