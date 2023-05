Wahl-Krimi in der Türkei - Entscheidung fällt in Stichwahl

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan muss sich erstmals einer Stichwahl stellen. 99 Prozent der Wahlurnen im Inland und 84 Prozent der Auslandsstimmen seien bisher ausgezählt. Erdogan kommt auf 49,4 Prozent, wie der Leiter der Wahlbehörde, Ahmet Yener, am Montag mitteilte. Dahinter folgt demnach mit 44,96 Prozent Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, der an Spitze eines Sechs-Parteien-Bündnisses steht. 5,2 Prozent entfielen auf den Ultranationalisten Sinan Ogan.

EU senkte Wachstumserwartung für Österreich leicht

Brüssel - Die Wachstumsaussichten für die heimische Wirtschaft verschlechtern sich leicht: Die Europäische Kommission sagt der österreichischen Wirtschaft in ihrer Konjunkturprognose vom Montag für 2023 ein Wachstum von 0,4 Prozent voraus. In der Winterprognose lag der Wert noch bei 0,5 Prozent. 2024 soll es bergauf gehen: Das heimische Wachstum soll dann 1,6 Prozent erreichen. Die Inflation bleibt heuer mit 7,1 Prozent auf hohem Niveau, und soll erst 2024 auf 3,8 Prozent sinken.

Bahnverkehr zu Wochenbeginn noch eingeschränkt

Wien/Berlin - Trotz der Absage des zweitägigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn (DB) müssen Reisende in Österreich und Deutschland zu Wochenbeginn mit Einschränkungen rechnen. Die ÖBB haben für die Railjet-Züge über das Deutsche Eck am Montag und Dienstag einen stündlichen Pendelverkehr eingerichtet. Zudem wird der Nachtreiseverkehr erst in der Nacht auf Dienstag wiederaufgenommen, bestätigte ein ÖBB-Sprecher am Montag.

Schinkenspeck: Qualität ok, Kritik an Fett- und Salz-Angaben

Linz/Wien - Ein erfreuliches Ergebnis für Freunde der deftigen Jause hat ein Test der Zeitschrift "Konsument" ergeben, über den die Arbeiterkammer Oberösterreich am Montag berichtete. Von 32 Schinkenspeck-, Karree- und Rohschinkenprodukten schnitt ein Großteil recht gut ab, nur vier konnten nicht überzeugen. Bei 25 Proben stammte das Fleisch aus Österreich. Allerdings: Bei zwei Drittel stimmten laut Prüfern die Angaben zu Fett- und Salzgehalt nicht mit der Realität überein.

Ukrainischer Präsident Selenskyj zu Gesprächen in London

London/Chequers - Der britische Premierminister Rishi Sunak hat am Montag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen. Bei der Zusammenkunft auf Sunaks offiziellem Landsitz Chequers geht es um weitere britische Militärunterstützung für die Ukraine. Downing Street hatte zuvor die Lieferung Hunderter Flugabwehrraketen sowie Kampfdrohnen mit größerer Reichweite angekündigt.

Statt Durchsagen Hitler-Rede in ÖBB-Zug abgespielt

Wien - Verstörende Durchsagen sind am Sonntag in einem ÖBB-Railjet abgespielt worden. Statt der üblichen Ansagen schallte eine Hitler-Rede mit "Heil Hitler"- und mehreren "Sieg Heil"-Rufen durch den Zug. Außerdem gab es minutenlang fehlerhafte und sinnlose Informationen. Es war nicht der erste derartige Vorfall. Laut ÖBB wurden zwei Personen angezeigt. Sie waren via Videoauswertung ausgeforscht worden. Die Einspielungen erfolgten laut Bahn direkt im Zug über die Sprechstellen.

China verurteilt Amerikaner wegen Spionage - lebenslang

Peking - Ein 78-jähriger US-Amerikaner ist in China nach Spionagevorwürfen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wie ein Gericht in der ostchinesischen Stadt Suzhou mitteilte, wurde John Shing-Wan Leung, der neben einem US-Pass auch einen ständigen Wohnsitz in Hongkong hat, am Montag verurteilt. Zudem wurde Leungs Vermögen in Höhe von 500.000 Yuan (rund 66.000 Euro) beschlagnahmt.

