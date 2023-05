Wahl-Krimi in der Türkei - Entscheidung fällt in Stichwahl

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan muss in die Stichwahl. Erdogan verfehlte in der ersten Runde der Präsidentenwahl die absolute Mehrheit, wie die Wahlbehörde am Montag in Ankara mitteilte. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu lag nach dem vorläufigen Endergebnis knapp hinter ihm, womit keiner der beiden Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt und es am 28. Mai eine Stichwahl geben wird.

Rendi-Wagner verteidigt Blockade-Drohung gegen Koalition

Wien/Berlin - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Montag die Blockadedrohung ihrer Partei gegen die Koalition fast schon grimmig verteidigt. In einer Pressekonferenz meinte sie, die SPÖ werde ihren Druck zu Gunsten der Bevölkerung nutzen: "Uns den Schwarzen Peter zuzuschieben, das zieht nicht." Dafür zeigt sich die FPÖ gegenüber Verhandlungen zu Zwei-Drittel-Materien offen.

US-Kandidatin Amy Pope neue IOM-Chefin

Genf - Die USA haben allen diplomatischen Gepflogenheiten zum Trotz den amtierenden europäischen Generaldirektor einer UNO-Organisation in einer Kampfabstimmung herausgefordert und gewonnen. Der Portugiese Antonio Vitorino muss seinen Posten als Direktor der UNO-Organisation für Migration für seine bisherige amerikanische Stellvertreterin Amy Pope räumen. Vitorino bekam am Montag in einer ersten geheimen Abstimmungsrunde weniger Stimmen als Pope und zog sich aus dem Rennen zurück.

Lukaschenko wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht

Minsk - Nach tagelangen Spekulationen über seine Gesundheit ist in Belarus Machthaber Alexander Lukaschenko bei einem Termin mit Militärs wieder aufgetaucht. Das Staatsfernsehen in Minsk zeigte den 68-Jährigen am Montag in einer militärgrünen Uniform. Zuvor hatte es Berichte über eine Krankheit und einen angeblichen Klinikaufenthalt des seit Tagen von der Bildfläche verschwundenen Politikers gegeben.

Rote Studenten gewinnen ÖH-Wahl

Wien - Bei der am Donnerstag beendeten Wahl zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) hat der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) Platz eins verteidigt und seinen Vorsprung sogar noch vergrößert. Laut dem erst am Montag veröffentlichten Endergebnis kamen die roten Studierenden auf 26,5 Prozent und 15 Mandate (plus 1) in der 55-köpfigen Bundesvertretung. Die linke Koalition aus VSStÖ, Grünen und Alternativen StudentInnen und Fachschaftslisten hat weiter eine Mehrheit.

Weiteres Mädchen stirbt nach Schüssen in Belgrader Schule

Belgrad - Fast zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen in einer Schule in Belgrad ist die Zahl der Todesopfer auf zehn gestiegen. Nach Angaben des serbischen Staatsfernsehens erlag ein weiteres Mädchen am Montag ihren schweren Kopfverletzungen. Ihr Alter nannte der Sender nicht.

Wiener Börse schließt knapp behauptet

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Montag marginale 0,02 Prozent und schloss bei 3.176,23 Zählern. Das europäische Umfeld startete ebenfalls etwas schwächer in die neue Handelswoche. Marktbeobachter sprachen von einem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn und verwiesen auf die dünne Meldungslage zu den heimischen Unternehmen. Weiter im Fokus stand neben aktuellen Konjunkturnachrichten auch der Streit um eine Erhöhung der US-Schuldenobergrenze.

