Sabine Beinschab kommt als Zeugin im Karmasin-Prozess

Wien - Am Wiener Landesgericht wird am Dienstag der Prozess gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen mitangeklagten Abteilungsleiter im Sportministerium fortgesetzt. Vorgeworfen werden Karmasin schwerer Betrug sowie Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen. Um ihre Rolle in der ÖVP-Umfrageaffäre geht es bei der gegenständlichen Verhandlung noch nicht. Als Zeugin geladen ist die Meinungsforscherin Sabine Beinschab.

Erster Europarats-Gipfel seit fast 20 Jahren in Island

Reykjavik - Zum ersten Gipfel des Europarats seit fast 20 Jahren reisen am Dienstag (16.30 Uhr) rund 30 europäische Staats- und Regierungschefs ins isländische Reykjavik. Angekündigt haben sich unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Österreich wird von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vertreten.

Schwarzenegger lädt zum "Austrian World Summit"

Wien - Arnold Schwarzenegger lädt am Dienstag wieder zum "Austrian World Summit" in die Wiener Hofburg. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen unter dem Motto "We have the Power" erneut Lösungen für die fortschreitende Klimakrise. Insbesondere wird der Klimaschutz als friedensicherendes Element thematisiert.

Chinesischer Sondergesandter zu Besuch in Kiew erwartet

Kiew (Kyjiw) - Der chinesische Sondergesandte Li Hui wird am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in der Ukraine erwartet. Ziel von Lis Reise ist es nach Angaben Pekings, "mit allen Parteien über eine politische Lösung" im Ukraine-Konflikt zu sprechen. Der Sondergesandte, der früher chinesischer Botschafter in Moskau war, soll auch nach Russland, Deutschland, Polen und Frankreich reisen.

Selenskyj nach Vierländertour wieder in Ukraine zurück

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach einer Tour durch vier europäische Staaten wieder in die Ukraine zurückgekehrt. "Wir kehren mit neuen Verteidigungspaketen nach Hause zurück: mehr Munition, stärkere Waffen für die Front, mehr Schutz für unsere Leute, mehr politische Unterstützung", fasste der 45-Jährige die Reise in einem im Zug aufgezeichneten Video am Montag zusammen.

US-Kandidatin Amy Pope neue IOM-Chefin

Genf - Die USA haben allen diplomatischen Gepflogenheiten zum Trotz den amtierenden europäischen Generaldirektor einer UNO-Organisation in einer Kampfabstimmung herausgefordert und gewonnen. Der Portugiese Antonio Vitorino muss seinen Posten als Direktor der UNO-Organisation für Migration für seine bisherige amerikanische Stellvertreterin Amy Pope räumen. Vitorino bekam am Montag in einer ersten geheimen Abstimmungsrunde weniger Stimmen als Pope und zog sich aus dem Rennen zurück.

Lukaschenko wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht

Minsk - Nach tagelangen Spekulationen über seine Gesundheit ist in Belarus Machthaber Alexander Lukaschenko bei einem Termin mit Militärs wieder aufgetaucht. Das Staatsfernsehen in Minsk zeigte den 68-Jährigen am Montag in einer militärgrünen Uniform. Zuvor hatte es Berichte über eine Krankheit und einen angeblichen Klinikaufenthalt des seit Tagen von der Bildfläche verschwundenen Politikers gegeben.

76. Filmfestspiele Cannes starten mit Depp-Rückkehr

Cannes/Wien - Ab Dienstag läuten die Filmfestspiele von Cannes wieder das alljährliche Schaulaufen der Hollywoodstars ein. Eröffnet wird das 76. Treiben an der Croisette diesmal mit der Kinorückkehr von Johnny Depp: Erstmals nach dem Prozessspektakel mit seiner Ex-Frau Amber Heard ist der Schauspieler wieder auf der großen Leinwand zu erleben - als König Ludwig XV. im französischen Historienfilm "Jeanne du Barry" von Regisseurin Ma�wenn, der als Eröffnungsfilm fungiert.

