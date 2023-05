Sabine Beinschab kommt als Zeugin im Karmasin-Prozess

Wien - Am Wiener Landesgericht wird am Dienstag der Prozess gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen mitangeklagten Abteilungsleiter im Sportministerium fortgesetzt. Vorgeworfen werden Karmasin schwerer Betrug sowie Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen. Um ihre Rolle in der ÖVP-Umfrageaffäre geht es bei der gegenständlichen Verhandlung noch nicht. Als Zeugin geladen ist die Meinungsforscherin Sabine Beinschab.

Rückgang der Energiepreise verbessert Wirtschaftsaussichten

Wien - Der Rückgang der Energiepreise verbessert die Aussichten für die österreichische Wirtschaft. Heuer wird das Wirtschaftswachstum zwar stagnieren und die Inflation weiterhin hoch bleiben, für 2025 erwartet das Wifo aber bereits ein reales Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent. Für den Zeitraum 2023 bis 2027 rechnet das Institut nun mit einem durchschnittlichen BIP-Zuwachs von 1,6 Prozent pro Jahr und damit im Schnitt um 0,6 Prozentpunkte jährlich höher als zuletzt angenommen.

Massiver Angriff auf Kiew mit Drohnen und Marschflugkörpern

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Dienstagfrüh ukrainischen Angaben zufolge Ziel eines massiven russischen Angriffs aus der Luft geworden. Wie der Generalstab mitteilte, wurden die Geschoße vom Norden, Süden und Osten abgefeuert. Armee-Chef Waleri Saluschnyj sagte, dass "alle 18 Geschoße verschiedener Art abgeschossen" worden seien. Darunter sollen sich auch sechs Hyperschall-Raketen des Typs Kinschal befunden haben, die vom Kreml als Wunderwaffe gepriesen worden waren.

SPÖ und FPÖ ziehen wegen Pensionen vor VfGH

Wien - SPÖ und FPÖ haben sich auf eine gemeinsam Verfassungsbeschwerde gegen die Pensionsaliquotierung verständigt. Die Sozialsprecher Josef Muchitsch (SPÖ) und Dagmar Belakowitsch (FPÖ) sprechen von einem "Pensionsraub, von dem in den nächsten zehn Jahren besonders Frauen betroffen sein werden". Die Aliquotierung meint, dass es vom Antrittsmonat abhängt, um wie viel der Ruhensbezug im ersten Pensionsjahr erhöht wird.

Krankenkassen erhöhen Verlusterwartung für heuer

Wien - Die Krankenversicherungen erwarten für heuer ein Defizit von 578,7 Mio. Euro. Damit fällt die aktuelle Prognose des Dachverbandes für die drei Träger um 50,6 Mio. Euro schlechter aus als noch vor drei Monaten. Für die nächsten vier Jahre wird weiter ein Minus erwartet, allerdings auf weit niedrigerem Niveau. Für 2022 ergibt die vorläufige Erfolgsrechnung ein Minus von 421,2 Mio. Euro, nachdem man im Februar noch mit 354,5 Mio. Euro gerechnet hatte.

Zahl der Bauernhöfe fiel österreichweit unter 110.000

Wien - Es gibt immer weniger Landwirte in Österreich, aktuell werden 109.808 bäuerliche Betriebe bewirtschaftet. Zum Vergleich: 1995 gab es noch 192.793 Bauernhöfe. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Höfe um 1.009 gesunken. Dies geht aus den aktuellen Förderdaten der Agrarmarkt Austria (AMA) hervor, berichten die "OÖ Nachrichten". Bergab ging es auch mit dem Biosektor, die Zahl der Bio-Betriebe sank bundesweit um 579 oder 2,5 Prozent auf 22.730.

Mindestens sechs Tote bei Brand in Hostel in Neuseeland

Wellington - Bei einem verheerenden Brand in einem Hostel in Neuseelands Hauptstadt Wellington sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Etwa ein Dutzend weitere Bewohner wurden Polizeiangaben zufolge Dienstagmittag (Ortszeit) noch vermisst. Das Feuer in dem dreistöckigen Gebäude war aus bisher ungeklärter Ursache kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, zwei seien in kritischem Zustand, hieß es.

Positionstracker im Fluggepäck nun offiziell erlaubt

Berlin - Flugzeugpassagiere dürfen künftig ganz offiziell Ortungstracker wie die AirTags von Apple oder die SmartTags von Samsung verwenden, um ihr aufgegebenes Gepäck orten zu können. Darauf hat ein Sprecher des deutschen Verkehrsministeriums am Dienstag in Berlin hingewiesen. Das Ministerium habe eine Anpassung bei der internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) unterstützt, nach der das Mitführen von GPS-Trackern im Frachtraum von Flugzeugen nun formal erlaubt sei.

