Mindestens 400 Tote nach Zyklon "Mocha" in Myanmar

Naypyidaw/Yangon (Rangun) - Der Zyklon "Mocha" hat in Myanmar offenbar viel mehr Todesopfer gefordert als bisher angenommen. Mindestens 400 Menschen seien bei dem tropischen Wirbelsturm im Bundesstaat Rakhine an der Westküste ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der "Nationalen Einheitsregierung" (NUG) am Dienstag. Bei den Toten handle es sich vor allem um Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya, die im früheren Birma - das vornehmlich buddhistisch ist - seit Jahrzehnten verfolgt wird.

Bildungsniveau gestiegen, Ausbildung bestimmt Jobchancen

Wien - Das Bildungsniveau der österreichischen Bevölkerung steigt stetig und weiterhin sorgt ein höherer Bildungsabschluss für mehr Chancen am Arbeitsmarkt, berichtet heute die Statistik Austria. "Während sich der Anteil an Hochschul- und Akademieabsolvent:innen seit 1981 mehr als vervierfacht hat, hat sich der Bevölkerungsanteil mit höchstens Pflichtschulausbildung mehr als halbiert. Damit liegt Österreich im europäischen Mittelfeld", so Statistik Austria-Chef Tobias Thomas.

Proteste zum Beginn des "Austrian World Summit"

Wien - Der Klimagipfel "Austrian World Summit" von Arnold Schwarzenegger (75) hat am Dienstag in Wien unter dem Protest von Umwelt-NGOs begonnen. Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" klebten sich in der Nähe der Hofburg an den Ring, auch eine Gruppe von "Fridays For Future" demonstrierte.

Erster Gipfel des Europarats seit fast 20 Jahren in Island

Reykjavik - Zum ersten Gipfel des Europarats seit fast 20 Jahren reisen am Dienstag (16.30 Uhr) rund 30 europäische Staats- und Regierungschefs ins isländische Reykjavik. Angekündigt haben sich unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Österreich wird von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vertreten.

Massiver Angriff auf Kiew mit Drohnen und Marschflugkörpern

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Dienstagfrüh ukrainischen Angaben zufolge Ziel eines massiven russischen Angriffs aus der Luft geworden. Wie der Generalstab mitteilte, wurden die Geschoße vom Norden, Süden und Osten abgefeuert. Armee-Chef Waleri Saluschnyj sagte, dass "alle 18 Geschoße verschiedener Art abgeschossen" worden seien. Darunter sollen sich auch sechs Hyperschall-Raketen des Typs Kinschal befunden haben, die vom Kreml als Wunderwaffe gepriesen worden waren.

CIA wirbt mit Video um russische Informanten

Washington - Mit einem emotionalen Video wirbt der US-Auslandsgeheimdienst CIA aktiv um Informationen von Menschen in Russland. "Die CIA möchte die Wahrheit über Russland erfahren, und wir suchen nach zuverlässigen Personen, die uns diese Wahrheit sagen können", erklärte der US-Geheimdienst in einem am Montag im Onlinekanal Telegram veröffentlichten Video. "Ihre Informationen können wertvoller sein, als Sie denken", hieß es darin.

Leseleistung der Volksschüler leicht gesunken

Wien - Die Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie haben auch Auswirkungen auf die Leseleistung der Volksschüler gehabt. So haben sich bei der am Dienstag präsentierten PIRLS-Studie (Progress in International Reading Literacy Study) die Ergebnisse in den meisten Vergleichsländern verschlechtert - allerdings nicht so stark wie von vielen befürchtet, hieß es von Seiten der Studienautoren. In Österreich erreichten die Schüler bei PIRLS 2021 530 Punkte, 2016 waren es noch 541.

2,7 Tonnen Kokain zwischen Bananen in Italien entdeckt

Gioia Tauro - Die italienische Finanzpolizei hat Pakete mit mehr als 2,7 Tonnen Kokain und einem geschätzten Marktwert von rund 800 Millionen Euro zwischen Bananenkisten gefunden. Die große Menge des Rauschgifts wurde am Hafen der Stadt Gioia Tauro in der süditalienischen Region Kalabrien beschlagnahmt, wie die Finanzpolizei am Dienstag mitteilte. Es handelt sich den Angaben zufolge um "reinstes Kokain".

