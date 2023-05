Proteste zum Beginn des "Austrian World Summit"

Wien - Unter dem Protest von Umwelt-NGOs ist am Dienstag der "Austrian World Summit" von Arnold Schwarzenegger in der Wiener Hofburg gestartet. Die Veranstaltung stand erneut unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der den Gipfel auch besuchte. "Was immer uns der Klimaschutz heute kostet, ist nichts im Vergleich zu dem, was es kosten würde, nichts zu tun", betonte das Staatsoberhaupt.

Sabine Beinschab kommt als Zeugin im Karmasin-Prozess

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen mitangeklagten Abteilungsleiter im Sportministerium fortgesetzt worden. Vorgeworfen werden Karmasin schwerer Betrug sowie Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen. Um ihre Rolle in der ÖVP-Umfrageaffäre geht es bei der gegenständlichen Verhandlung noch nicht. Als Zeugin geladen ist die Meinungsforscherin Sabine Beinschab.

321.121 Personen ohne Job - Lage stabil

Wien - Derzeit sind 321.121 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. 248.335 davon sind auf Jobsuche, 72.786 befinden sich in Schulungsmaßnahmen des AMS. "Die Arbeitslosigkeit bleibt damit auf ähnlichem Niveau wie Ende April. Im Vergleich zu Mitte Mai 2022 zeigt sich ein leichter Anstieg um 4.880 Personen", rechnete Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) heute vor.

Mindestens 400 Tote nach Zyklon "Mocha" in Myanmar

Naypyidaw/Yangon (Rangun) - Der Zyklon "Mocha" hat in Myanmar offenbar viel mehr Todesopfer gefordert als bisher angenommen. Mindestens 400 Menschen seien bei dem tropischen Wirbelsturm im Bundesstaat Rakhine an der Westküste ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der "Nationalen Einheitsregierung" (NUG) am Dienstag. Bei den Toten handle es sich vor allem um Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya, die im früheren Birma - das vornehmlich buddhistisch ist - seit Jahrzehnten verfolgt wird.

Ex-Audi-Chef im Abgas-Betrugsprozess mit Geständnis

München - Im Betrugsprozess um den Abgasskandal bei Audi hat der frühere Vorstandschef Rupert Stadler ein Geständnis abgelegt. Mehr als siebeneinhalb Jahre nach dem Auffliegen der Manipulationen im Volkswagen-Konzern und wenige Wochen vor dem erwarteten Urteil des Landgerichts München räumte Stadler am Dienstag eine Mitverantwortung ein.

Massiver Angriff auf Kiew mit Drohnen und Marschflugkörpern

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Dienstagfrüh ukrainischen Angaben zufolge Ziel eines massiven russischen Angriffs aus der Luft geworden. Wie der Generalstab mitteilte, wurden die Geschoße vom Norden, Süden und Osten abgefeuert. Armee-Chef Waleri Saluschnyj sagte, dass "alle 18 Geschoße verschiedener Art abgeschossen" worden seien. Darunter sollen sich auch sechs Hyperschall-Raketen des Typs Kinschal befunden haben, die vom Kreml als Wunderwaffe gepriesen worden waren.

Bildungsniveau gestiegen, Ausbildung bestimmt Jobchancen

Wien - Das Bildungsniveau der österreichischen Bevölkerung steigt stetig und weiterhin sorgt ein höherer Bildungsabschluss für mehr Chancen am Arbeitsmarkt, berichtet heute die Statistik Austria. "Während sich der Anteil an Hochschul- und Akademieabsolvent:innen seit 1981 mehr als vervierfacht hat, hat sich der Bevölkerungsanteil mit höchstens Pflichtschulausbildung mehr als halbiert. Damit liegt Österreich im europäischen Mittelfeld", so Statistik Austria-Chef Tobias Thomas.

VSSTÖ startet nach Erfolg bei ÖH-Wahl Koalitionsgespräche

Wien - Der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) wird nach dem Erfolg bei der Wahl zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) demnächst die Gespräche mit den anderen Fraktionen starten, um über eine künftige Koalition zu verhandeln. Das hat Spitzenkandidatin Nina Mathis am Dienstag in einer Pressekonferenz angekündigt. Der VSStÖ hat bei der ÖH-Wahl Platz eins verteidigt und seinen Vorsprung sogar noch vergrößert.

