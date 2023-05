Proteste zum Beginn des "Austrian World Summit"

Wien - Unter dem Protest von Umwelt-NGOs ist am Dienstag der "Austrian World Summit" von Arnold Schwarzenegger in der Wiener Hofburg gestartet. Die Veranstaltung stand erneut unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der den Gipfel auch besuchte. "Was immer uns der Klimaschutz heute kostet, ist nichts im Vergleich zu dem, was es kosten würde, nichts zu tun", betonte das Staatsoberhaupt.

Weiterhin große Reiselust trotz Teuerung

Wien - Die hohe Inflation scheint die Reiselust der Menschen in Österreich nicht zu bremsen. Acht von zehn Befragten wollen heuer im Sommer zumindest einmal verreisen, wie eine Umfrage des ÖAMTC zeigt. Allerdings passt mehr als ein Drittel sein Reiseverhalten der Teuerung an: Sie weichen auf die Nebensaison aus, wählen günstigere Unterkünfte oder Reiseziele oder verreisen nur innerhalb Österreichs.

Brexit-Vorkämpfer Farage sieht EU-Austritt als Fehlschlag

London - Knapp sieben Jahre nach der historischen Volksabstimmung räumt nun auch der Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage ein, dass der britische EU-Austritt ein Fehlschlag war. "Wir haben wirtschaftlich nicht vom Brexit profitiert, obwohl wir es hätten können", sagte Farage am Montagabend im BBC-Fernsehen. "Was der Brexit leider bewiesen hat, ist, dass unsere Politiker genauso zu nichts zu gebrauchen sind wie die Brüsseler Kommissare. Der Brexit war ein Misserfolg."

Mindestens 400 Tote nach Zyklon "Mocha" in Myanmar

Naypyidaw/Yangon (Rangun) - Der Zyklon "Mocha" hat in Myanmar offenbar viel mehr Todesopfer gefordert als bisher angenommen. Mindestens 400 Menschen seien bei dem tropischen Wirbelsturm im Bundesstaat Rakhine an der Westküste ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der "Nationalen Einheitsregierung" (NUG) am Dienstag. Bei den Toten handle es sich vor allem um Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya, die im früheren Birma - das vornehmlich buddhistisch ist - seit Jahrzehnten verfolgt wird.

321.121 Personen ohne Job - Lage stabil

Wien - Derzeit sind 321.121 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. 248.335 davon sind auf Jobsuche, 72.786 befinden sich in Schulungsmaßnahmen des AMS. "Die Arbeitslosigkeit bleibt damit auf ähnlichem Niveau wie Ende April. Im Vergleich zu Mitte Mai 2022 zeigt sich ein leichter Anstieg um 4.880 Personen", rechnete Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) heute vor.

Corona-Fonds in Niederösterreich soll vor dem Sommer starten

St. Pölten - Die schwarz-blauen Regierungspartner in Niederösterreich haben am Dienstag Eckpunkte des Corona-Fonds vorgestellt. Die Auszahlung der mit insgesamt 31,3 Millionen Euro dotierten Förderung soll vor dem Sommer starten. Der entsprechende Landtagsbeschluss ist für 25. Mai geplant, sagten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und LHStv. Udo Landbauer (FPÖ) in einer Pressekonferenz in St. Pölten. Die genauen Richtlinien werden in den nächsten Wochen ausgearbeitet.

VSSTÖ startet nach Erfolg bei ÖH-Wahl Koalitionsgespräche

Wien - Der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) wird nach dem Erfolg bei der Wahl zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) demnächst die Gespräche mit den anderen Fraktionen starten, um über eine künftige Koalition zu verhandeln. Das hat Spitzenkandidatin Nina Mathis am Dienstag in einer Pressekonferenz angekündigt. Der VSStÖ hat bei der ÖH-Wahl Platz eins verteidigt und seinen Vorsprung sogar noch vergrößert.

Freiheitsstrafen für Juwelendiebe von Dresden

Dresden/Berlin - Dreieinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden sind fünf junge Männer aus dem Berliner Remmo-Clan zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Das Dresdner Landgericht sprach sie am Dienstag der besonders schweren Brandstiftung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls mit Waffen, Sachbeschädigung und vorsätzlicher Brandstiftung schuldig.

