Proteste zum Beginn des "Austrian World Summit"

Wien - Unter dem Protest von Umwelt-NGOs ist am Dienstag der "Austrian World Summit" von Arnold Schwarzenegger in der Wiener Hofburg gestartet. Die Veranstaltung stand erneut unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der den Gipfel auch besuchte. "Was immer uns der Klimaschutz heute kostet, ist nichts im Vergleich zu dem, was es kosten würde, nichts zu tun", betonte das Staatsoberhaupt.

Spektakuläre archäologische Funde in Pompeji

Rom - Bei Ausgrabungen auf dem archäologischen Gelände von Pompeji sind zwei Skelette gefunden worden. Dabei handelt es sich um die Opfer eines Erdbebens, das den Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. begleitete, teilte der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano am Dienstag mit. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Männer im Alter von circa 55 Jahren, die unter den Trümmern eines Hauses gefunden wurden.

Mindestens 400 Tote nach Zyklon "Mocha" in Myanmar

Naypyidaw/Yangon (Rangun) - Der Zyklon "Mocha" hat in Myanmar offenbar viel mehr Todesopfer gefordert als bisher angenommen. Mindestens 400 Menschen seien bei dem tropischen Wirbelsturm im Bundesstaat Rakhine an der Westküste ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der "Nationalen Einheitsregierung" (NUG) am Dienstag. Bei den Toten handle es sich vor allem um Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya, die im früheren Burma - das vornehmlich buddhistisch ist - seit Jahrzehnten verfolgt wird.

Massiver Angriff auf Kiew mit Drohnen und Marschflugkörpern

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Dienstagfrüh ukrainischen Angaben zufolge Ziel eines massiven russischen Angriffs aus der Luft geworden. Wie der Generalstab mitteilte, wurden die Geschoße vom Norden, Süden und Osten abgefeuert. Armee-Chef Waleri Saluschnyj sagte, dass "alle 18 Geschoße verschiedener Art abgeschossen" worden seien. Das russische Militär wiederum gab an, bei dem Angriff ein vom Westen geliefertes Patriot-Luftabwehrsystem zerstört zu haben.

321.121 Personen ohne Job - Lage stabil

Wien - Derzeit sind 321.121 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. 248.335 davon sind auf Jobsuche, 72.786 befinden sich in Schulungsmaßnahmen des AMS. "Die Arbeitslosigkeit bleibt damit auf ähnlichem Niveau wie Ende April. Im Vergleich zu Mitte Mai 2022 zeigt sich ein leichter Anstieg um 4.880 Personen", rechnete Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) heute vor.

Millionäre warben in Wien für Vermögenssteuern

Wien - Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut hat am Dienstag mit einer Aktion in der Wiener Innenstadt für Vermögenssteuern geworben. Unterstützung dafür kam von Djaffar Shalchi, Multi-Millionär und Gründer der internationalen Initiative "Millionaires for Humanity", und Marlene Engelhorn, Millionen-Erbin und Aktivistin der Initiative "Tax Me Now". Vermögenssteuern seien die Lösung, um der wachsenden Ungleichheit entgegen zu wirken und den Sozialstaat abzusichern, so der Tenor.

Weniger Einbürgerungen im ersten Quartal

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum ersten Quartal 2022 um fast ein Drittel verringert. Die Zahl der Einbürgerungen von Verfolgten des NS-Regimes und deren Nachkommen ist nach dem großen Schwung im Vorjahr um drei Viertel zurückgegangen, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Etwa zwei Drittel aller Einbürgerungen erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs.

