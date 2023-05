Sabine Beinschab als Zeugin im Karmasin-Prozess

Wien - Am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen mitangeklagten Abteilungsleiter im Sportministerium ist Sabine Beinschab, Karmasins ehemalige Mitarbeiterin und nunmehr die Kronzeugin der Anklage, als Zeugin vernommen worden. Beinschab belastete am Dienstag am Wiener Landesgericht die angeklagte Ex-Politikerin, der schwerer Betrug sowie Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen vorgeworfen werden, massiv.

"Austrian World Summit" mit Protesten und Wunsch nach Action

Wien - Angesichts des "Notfalls" Klimakrise hat sich Arnold Schwarzenegger beim "Austrian World Summit" am Dienstag für eine "neue" Umweltbewegung und eine Energiewende mit Action ausgesprochen. In Anspielung auf ein umstrittenes Facebook-Motto ("move fast and break things") gelte es sich schnell zu bewegen, jedoch um Dinge zu erbauen. Die Klimakrise als Sicherheitsrisiko stand ebenso im Zentrum des siebenten Gipfels in der Wiener Hofburg, samt Protesten vor dem Veranstaltungsort.

Erster Gipfel des Europarats seit fast 20 Jahren in Island

Reykjavik - Zum ersten Gipfel des Europarats seit fast 20 Jahren reisen am Dienstag (16.30 Uhr) rund 30 europäische Staats- und Regierungschefs ins isländische Reykjavik. Angekündigt haben sich unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Österreich wird von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vertreten.

Rechnungshof zerpflückt Österreichs Corona-Tests

Wien - Die Umgang Österreichs mit Coronatests wird vom Rechnungshof (RH) in einem aktuellen, der APA vorliegenden Rohbericht zerpflückt. Mindestens 5,2 Mrd. Euro wurden für Covid-19-Tests bis Ende 2022 ausgegeben. Allein bis Ende März 2022 wurden - noch ohne Wohnzimmertests - mindestens 306,4 Mio. Tests durchgeführt. Über verschiedene Kanäle wurde 16-mal mehr getestet als in Deutschland, und "der konkrete Nutzen dieser Vielfalt an Testangeboten blieb ungeklärt", so die RH-Kritik.

Corona-Fonds in Niederösterreich soll vor dem Sommer starten

St. Pölten - Die schwarz-blauen Regierungspartner in Niederösterreich haben am Dienstag Eckpunkte des mit 31,3 Millionen Euro dotierten Corona-Fonds vorgestellt. Die Auszahlung soll vor dem Sommer starten. Der entsprechende Landtagsbeschluss ist für 25. Mai geplant, sagten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und LHStv. Udo Landbauer (FPÖ) in einer Pressekonferenz in St. Pölten. Die Richtlinien werden noch ausgearbeitet. Von SPÖ, Grünen und NEOS kam Kritik.

ÖFB-Goalie Lindner an Hodenkrebs erkrankt - Bereits operiert

Wien - ÖFB-Teamtorhüter Heinz Lindner ist an Hodenkrebs erkrankt. Wie der 32-Jährige vom Schweizer Club FC Sion am Dienstag auf Instagram mitteilte, wurde beim Tormann ein Tumor im linken Hoden entdeckt. Lindner unterzog sich vor wenigen Tagen bereits einer Operation, die "sehr gut" verlaufen sei. Die Saison in Sion sowie im Nationalteam ist für Lindner allerdings beendet. "Der bösartige Tumor wurde Gott sei Dank rechtzeitig erkannt und hatte noch nicht gestreut", schrieb Lindner.

Frauen und Männer verhalten sich auf Twitter unterschiedlich

Neuenburg/San Francisco - Frauen und Männer drücken sich auf Twitter unterschiedlich aus. Laut einer Studie der Universität Neuenburg unterscheidet sich das Vokabular, die Anzahl und Art der verwendeten Emojis und auch die Themen, über die geschrieben wird. Schweizer Forscherinnen analysierten dafür 338.000 englischsprachige Tweets, die zu gleichen Teilen von Frauen und Männern verfasst wurden, wie die Universität Neuenburg am Dienstag mitteilte.

Ermittlungen gegen Landeshauptmann Wallner abgeschlossen

Bregenz/Wien - Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sind vorläufig abgeschlossen. Die Behörde hat ihren Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Wien übermittelt, bestätigte die WKStA am Dienstag der APA einen Bericht von ORF Radio Vorarlberg. Die WKStA hatte schon im Dezember einen Vorhabensbericht abgegeben, war dann aber mit weiteren Ermittlungen beauftragt worden.

