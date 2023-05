Europarat will Russland zur Rechenschaft ziehen

Reykjavik - Die Staaten des Europarats wollen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine zur Rechenschaft ziehen. Auf ihrem Gipfeltreffen in Island wollen sie am Mittwoch den Startschuss für die Einrichtung eines Schadensregisters zum Ukraine-Krieg beschließen. Darin sollen alle von Russland in der Ukraine verursachten Schäden festhalten werden, heißt es in dem Entwurf der Gipfel-Erklärung. Das Register soll der erste Schritt auf dem Weg für mögliche Entschädigungszahlungen werden.

Offizielle Inflationszahlen für April stehen an

Wien - Am Mittwoch veröffentlicht die Statistik Austria die Inflationszahlen für April. Laut Schnellschätzung vom Monatsanfang liegt die Teuerung bei 9,8 Prozent und damit höher als im März und auch rund drei Prozentpunkte höher als im Schnitt der Euroländer. Mit den Zahlen wird einerseits aus der Schnellschätzung ein abgesicherter Wert. Andererseits gibt es dann konkrete Zahlen, welche Wirtschaftsbereiche am stärksten zum Preisauftrieb beigetragen haben.

Möglicher Anstifter der Linzer Halloween-Randale vor Gericht

Linz - In der Prozess-Serie um die Halloween-Krawalle in Linz muss sich am Mittwoch der mutmaßliche Anstifter vor dem Landesgericht verantworten. Der damals noch 17-Jährige wird beschuldigt, ein Video gepostet zu haben, das die flashmobartigen Ausschreitungen befeuert habe. Darin wurden Parallelen zum Spielfilm "Athena", der Straßenschlachten und Polizeigewalt in der französischen Vorstadt zum Inhalt hat, gezogen. Der Nordmazedonier zeigte sich bisher in der Sache geständig.

Frankreich will Bau neuer Atomreaktoren beschleunigen

Paris - Frankreich will den Bau neuer Atomreaktoren beschleunigen. Die Nationalversammlung in Paris verabschiedete am Dienstagabend ein Gesetz, das den Abbau bürokratischer Hürden für den von Präsident Emmanuel Macron angekündigten Bau von sechs neuen Reaktoren bis 2035 vorsieht. Sie sollen in der Nähe bereits bestehender Atomkraftwerke gebaut werden. Dafür sollen die Genehmigungsverfahren abgekürzt werden.

Michael Douglas erhielt bei Eröffnung in Cannes Ehrenpalme

Cannes/Wien - Mit der Vergabe der Goldenen Ehrenpalme an den US-Schauspieler Michael Douglas sind die 76. Filmfestspiele von Cannes eröffnet worden. "Das bedeutet mir so viel", sagte der 78-Jährige am Dienstagabend auf der Bühne. "Denn es gibt Hunderte Festivals auf der Welt... aber nur ein Cannes." Er sei sogar älter als das Festival, sagte er, und blickte in seiner Rede auf seine Karriere und wichtige Weggefährten zurück.

Prominente Zeugen im BVT-Prozess erwartet

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere frühere Spitzenbeamte des inzwischen aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wird am Mittwoch am Wiener Landesgericht fortgesetzt. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sie hätten auf Basis einer Kooperation mit dem Mossad einen syrischen General in Österreich untergebracht und diesem trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. Der General wird nun als Zeuge erwartet.

London und Den Haag bilden Kampfjet-"Koalition" für Ukraine

Reykjavik/London/Den Haag - Großbritannien und die Niederlande wollen eine "internationale Koalition" schmieden, um die Ukraine mit Kampfflugzeugen zu beliefern. Der britische Premierminister Rishi Sunak und der niederländische Regierungschef Mark Rutte hätten sich am Rande des Gipfeltreffen des Europarats in Islands Hauptstadt Reykjavik auf ein solches Vorgehen verständigt, teilte ein Sprecher der britischen Regierung am Dienstagabend mit. Die Ukraine solle F-16-Kampfflugzeuge erhalten.

Rechtsradikaler plante Anschlag auf KPÖ-Volksstimmefest

Wien - Ein Rechtsradikaler hat einen Anschlag auf das Volksstimmefest der KPÖ im Wiener Prater geplant. Das geht aus dem jüngst veröffentlichten Verfassungsschutzbericht hervor. Der Mann wurde inzwischen wegen anderer Delikte verurteilt. Die KPÖ versteht nicht, warum man über die entsprechenden Pläne nicht informiert worden sei. "Wir finden es befremdlich, wenn wir solche Vorfälle über den Verfassungsschutzbericht erfahren müssen", so Sprecher Günther Hopfgartner gegenüber Puls24.

