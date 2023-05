Biden sagte wegen Schuldenstreits Besuch in Australien ab

Washington - Der drohende Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten wirkt sich nun auch auf die Reisepläne des US-Präsidenten aus: Joe Biden hat Besuche in Australien und Papua-Neuguinea abgesagt. Das Weiße Haus teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, Biden werde bereits am Sonntag nach Beendigung des G7-Gipfels in Japan zurückkehren, um an Treffen mit führenden Vertretern des Kongresses teilzunehmen.

Offizielle Inflationszahlen für April stehen an

Wien - Am Mittwoch veröffentlicht die Statistik Austria die Inflationszahlen für April. Laut Schnellschätzung vom Monatsanfang liegt die Teuerung bei 9,8 Prozent und damit höher als im März und auch rund drei Prozentpunkte höher als im Schnitt der Euroländer. Mit den Zahlen wird einerseits aus der Schnellschätzung ein abgesicherter Wert. Andererseits gibt es dann konkrete Zahlen, welche Wirtschaftsbereiche am stärksten zum Preisauftrieb beigetragen haben.

Möglicher Anstifter der Linzer Halloween-Randale vor Gericht

Linz - In der Prozess-Serie um die Halloween-Krawalle in Linz muss sich am Mittwoch der mutmaßliche Anstifter vor dem Landesgericht verantworten. Der damals noch 17-Jährige wird beschuldigt, ein Video gepostet zu haben, das die flashmobartigen Ausschreitungen befeuert habe. Darin wurden Parallelen zum Spielfilm "Athena", der Straßenschlachten und Polizeigewalt in der französischen Vorstadt zum Inhalt hat, gezogen. Der Nordmazedonier zeigte sich bisher in der Sache geständig.

Europarat will Russland zur Rechenschaft ziehen

Reykjavik - Die Staaten des Europarats wollen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine zur Rechenschaft ziehen. Auf ihrem Gipfeltreffen in Island wollen sie am Mittwoch den Startschuss für die Einrichtung eines Schadensregisters zum Ukraine-Krieg beschließen. Darin sollen alle von Russland in der Ukraine verursachten Schäden festhalten werden, heißt es in dem Entwurf der Gipfel-Erklärung. Das Register soll der erste Schritt auf dem Weg für mögliche Entschädigungszahlungen werden.

Michael Douglas erhielt bei Eröffnung in Cannes Ehrenpalme

Cannes/Wien - Mit der Vergabe der Goldenen Ehrenpalme an den US-Schauspieler Michael Douglas sind die 76. Filmfestspiele von Cannes eröffnet worden. "Das bedeutet mir so viel", sagte der 78-Jährige am Dienstagabend auf der Bühne. "Denn es gibt Hunderte Festivals auf der Welt... aber nur ein Cannes." Er sei sogar älter als das Festival, sagte er, und blickte in seiner Rede auf seine Karriere und wichtige Weggefährten zurück.

Ruf nach Gesetz zum Schutz intergeschlechtlicher Kinder

Wien - Mehr als 60 Organisationen pochen in einem offenen Brief an die Bundesregierung auf ein Gesetz zum Schutz von intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen. Gefordert wird ein Verbot von medizinisch nicht notwendigen Operationen. Österreich sei hier nach wie vor säumig, wird in dem Brief, der anlässlich des internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Trans- und Inter*-Feindlichkeit am heutigen Mittwoch veröffentlicht wurde, kritisiert.

