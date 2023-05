Biden sagt wegen Schuldenstreits Besuch in Australien ab

Washington - Der drohende Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten wirkt sich nun auch auf die Reisepläne des US-Präsidenten aus: Joe Biden hat Besuche in Australien und Papua-Neuguinea abgesagt. Das Weiße Haus teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, Biden werde bereits am Sonntag nach Beendigung des G7-Gipfels in Japan zurückkehren, um an Treffen mit führenden Vertretern des Kongresses teilzunehmen.

Teuerung bereitet vielen jungen Menschen Sorgen

Wien - Die hohe Inflation bereitet vielen jungen Menschen in Österreich Sorgen. Fast die Hälfte der Generation Z (18 bis 28-jährige) und der Millennials (29 bis 40-jährige) lebt von einem Gehaltscheck zum nächsten, wie eine Deloitte-Studie nahelegt. Für viele ist eine Gehaltserhöhung oder Beförderung in weite Ferne gerückt - es sei denn, die wirtschaftliche Lage bessert sich.

Offizielle Inflationszahlen für April stehen an

Wien - Am Mittwoch veröffentlicht die Statistik Austria die Inflationszahlen für April. Laut Schnellschätzung vom Monatsanfang liegt die Teuerung bei 9,8 Prozent und damit höher als im März und auch rund drei Prozentpunkte höher als im Schnitt der Euroländer. Mit den Zahlen wird einerseits aus der Schnellschätzung ein abgesicherter Wert. Andererseits gibt es dann konkrete Zahlen, welche Wirtschaftsbereiche am stärksten zum Preisauftrieb beigetragen haben.

Möglicher Anstifter der Linzer Halloween-Randale vor Gericht

Linz - In der Prozess-Serie um die Halloween-Krawalle in Linz muss sich am Mittwoch der mutmaßliche Anstifter vor dem Landesgericht verantworten. Der damals noch 17-Jährige wird beschuldigt, ein Video gepostet zu haben, das die flashmobartigen Ausschreitungen befeuert habe. Darin wurden Parallelen zum Spielfilm "Athena", der Straßenschlachten und Polizeigewalt in der französischen Vorstadt zum Inhalt hat, gezogen. Der Nordmazedonier zeigte sich bisher in der Sache geständig.

Ruf nach Gesetz zum Schutz intergeschlechtlicher Kinder

Wien - Mehr als 70 Organisationen pochen in einem offenen Brief an die Bundesregierung auf ein Gesetz zum Schutz von intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen. Gefordert wird ein Verbot von medizinisch nicht notwendigen Operationen. Österreich sei hier nach wie vor säumig, wird in dem Brief, der anlässlich des internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Trans- und Inter*-Feindlichkeit am heutigen Mittwoch veröffentlicht wurde, kritisiert.

Prominente Zeugen im BVT-Prozess erwartet

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere frühere Spitzenbeamte des inzwischen aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wird am Mittwoch am Wiener Landesgericht fortgesetzt. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sie hätten auf Basis einer Kooperation mit dem Mossad einen syrischen General in Österreich untergebracht und diesem trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. Der General wird nun als Zeuge erwartet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red