April-Inflation auf 9,7 Prozent gestiegen

Wien - Die Verbraucherpreise waren im April um 9,7 Prozent höher als im April 2022. Das teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Das bedeutet eine Beschleunigung der Inflation (VPI) im Vergleich zum März, als die Preise im Jahresabstand um 9,2 Prozent gestiegen waren. Die endgültige Inflationsrate liegt damit knapp unter der Schnellschätzung der Statistiker vom Monatsanfang mit 9,8 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat März legten die Preise um 0,8 Prozent zu.

60 Euro zusätzlich pro Monat für finanziell Schwächere

Wien - Die Regierung hat ein Maßnahmenpaket für finanziell Schwächere geschnürt, von dem insbesondere Familien mit Kindern profitieren sollen. Bezieher von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe oder Ausgleichszulage erhalten bis Ende 2024 pro Kind 60 Euro zusätzlich. Dieselbe Leistung bekommen auch Alleinerziehende, die Einkünfte unter 2.000 Euro brutto pro Monat aufweisen - sowie Sozialhilfebeziehende ohne Kinder (diese aber nur bis Ende 2023).

Biden sagt wegen Schuldenstreits Besuch in Australien ab

Washington - Der drohende Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten wirkt sich nun auch auf die Reisepläne des US-Präsidenten aus: Joe Biden hat Besuche in Australien und Papua-Neuguinea abgesagt. Das Weiße Haus teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, Biden werde bereits am Sonntag nach Beendigung des G7-Gipfels in Japan zurückkehren, um an Treffen mit führenden Vertretern des Kongresses teilzunehmen.

Johannes Hahn hört 2024 als EU-Kommissar auf

Wien/Brüssel - Johannes Hahn will keine vierte Amtszeit als EU-Kommissar. "Mit Ende Oktober nächsten Jahres, also zum Ende dieses Mandats, höre ich auf. Bis dahin arbeite ich natürlich mit vollem Elan weiter - es gibt in meinem Ressort ja auch noch viel zu tun. Aber drei erfolgreiche Amtszeiten reichen", sagte Hahn den "Salzburger Nachrichten" (Mittwochausgabe). Hahn bestätigte damit Aussagen, die ihm zuvor vom "Standard" (Dienstagsausgabe) zugeschrieben worden waren.

Drei Tote bei schweren Unwettern in Norditalien

Rom - Die schwere Unwetterfront, die seit Dienstag die norditalienischen Adria-Regionen Emilia Romagna und Marken heimgesucht hat, hat drei Menschenleben gefordert. Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Männer. Mindestens vier weitere Personen werden vermisst, berichteten italienische Medien am Mittwoch.

Syrischer General im BVT-Prozess wenig auskunftsfreudig

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere frühere Spitzenbeamte des inzwischen aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht fortgesetzt worden. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sie hätten auf Basis einer Kooperation mit dem Mossad einen syrischen General in Österreich untergebracht und diesem trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. Der General wurde nun als Zeuge vernommen.

Murenabgänge und Überschwemmungen in der Südsteiermark

Bad Radkersburg/Gamlitz - Der tagelange teils intensive Regen hat in der Steiermark zu Überschwemmungen, Murenabgängen und Hangrutschungen geführt. Besonders betroffen waren die Bezirke im Süden und Osten: In Gamlitz (Bezirk Leibnitz) hat ein rutschender Hang eine Mauer eines Pflegeheims beschädigt. Es musste teilweise evakuiert werden. Im wenige Kilometer entfernten Straß entgleiste Dienstagabend der Triebwagen eines Personenzugs wegen der von einer Mure verlegten Gleise, hieß es seitens der Polizei.

