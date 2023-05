Inflation im April auf 9,7 Prozent gestiegen

Wien - Das Leben kostete in Österreich im April um 9,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die wichtigsten Preistreiber waren Wohnen, Energie, Restaurants und der Nahrungsmitteleinkauf, zeigen die am Mittwoch veröffentlichten Daten der Statistik Austria. Die Teuerungsrate ist damit im Vergleich zu den 9,2 Prozent vom März wieder gestiegen. Betrachtet man nur den Preisanstieg zwischen März und April, dann fielen vor allem Flugreisen und Gaspreise ins Gewicht.

60 Euro zusätzlich pro Monat für finanziell Schwächere

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch ein neues Maßnahmenpaket gegen die Teuerung vorgelegt. Profitieren sollen finanziell schwächer Gestellte, insbesondere Familien mit Kindern. Bezieher von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe oder Ausgleichszulage erhalten bis Ende 2024 pro Kind und Monat 60 Euro zusätzlich. Dieselbe Leistung bekommen Alleinerziehende und Alleinverdiener, die Einkünfte unter 2.000 Euro brutto/Monat aufweisen sowie Sozialhilfebeziehende ohne Kinder.

Mann soll in NÖ auf Ex-Partnerin eingestochen haben

Aderklaa/Raasdorf - Ein 41-Jähriger soll Mittwochfrüh in Aderklaa (Bezirk Gänserndorf) auf seine Ex-Lebensgefährtin eingestochen haben. Die 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Frau befinde sich außer Lebensgefahr. Der Verdächtige flüchtete, er wurde in der wenige Kilometer entfernten Gemeinde Raasdorf bei Wien festgenommen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen.

Murenabgänge und Überschwemmungen in der Südsteiermark

Bad Radkersburg/Gamlitz/Wien - Tagelanger Regen hat in der Steiermark zu Überschwemmungen, Murenabgängen und Hangrutschungen geführt. Besonders betroffen waren die Bezirke im Süden und Osten: In Gamlitz (Bezirk Leibnitz) beschädigte ein rutschender Hang eine Mauer eines Pflegeheims. In Straß entgleiste Dienstagabend der Triebwagen eines Personenzugs wegen einer Mure. Auch in Tirol ging Geröll auf Bahngleise ab. Diesen Monat gab es österreichweit bereits Niederschläge eines durchschnittlichen gesamten Mai.

Europarat beschließt Schadensregister für Ukraine-Krieg

Reykjavik - Der Europarat richtet ein Schadensregister für die Kriegszerstörungen in der Ukraine ein. Insgesamt haben sich 40 der 46 Staaten des Europarats dazu bereit erklärt, beizutreten oder in der Zukunft beizutreten. Die Türkei, Ungarn, Aserbaidschan und Serbien werden sich vorerst nicht beteiligen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen bezeichnete die Einrichtung des Registers als "wesentlichen Schritt".

Russisch-ukrainisches Getreide-Abkommen läuft aus

New York - Einen Tag vor dem Ablauf des Getreide-Abkommens zwischen der Ukraine und Russland hat ein letzter Frachter im Rahmen der bisherigen Vereinbarung einen ukrainischen Hafen verlassen. Die "DSM Capella" legte im Hafen von Tschornomorsk mit 30.000 Tonnen Mais an Bord ab und stach Richtung Türkei in See, wie die Vereinten Nationen (UN) am Mittwoch mitteilten. Das Abkommen war im vorigen Juli von den UN und der Türkei vermittelt worden.

Sechs Monate bedingt für Aufwiegler der Halloween-Randale

Linz - In der Prozess-Serie um die Halloween-Krawalle in Linz ist am Mittwoch der Aufwiegler vom Landesgericht Linz rechtskräftig zu sechs Monaten bedingter Haft mit dreijähriger Probezeit verurteilt worden. Der damals 16-Jährige hat ein Video gepostet, das die flashmobartigen Ausschreitungen befeuerte. Darin werden Parallelen zum Spielfilm "Athena", der Straßenschlachten und Polizeigewalt in der französischen Vorstadt zum Inhalt hat, gezogen.

UNO: Erde steht vor den wärmsten fünf Jahren aller Zeiten

Genf - Die Jahre 2023 bis 2027 werden nach Angaben der Vereinten Nationen mit größter Wahrscheinlichkeit die heißesten fünf Jahre aller Zeiten. "Es besteht eine 98-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines der nächsten fünf Jahre sowie der gesamte Fünfjahreszeitraum der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird", erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Mittwoch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

