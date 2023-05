Inflation im April auf 9,7 Prozent gestiegen

Wien - Das Leben kostete in Österreich im April um 9,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die wichtigsten Preistreiber waren Wohnen, Energie, Restaurants und der Nahrungsmitteleinkauf, zeigen die am Mittwoch veröffentlichten Daten der Statistik Austria. Die Teuerungsrate ist damit im Vergleich zu den 9,2 Prozent vom März wieder gestiegen. Betrachtet man nur den Preisanstieg zwischen März und April, dann fielen vor allem Flugreisen und Gaspreise ins Gewicht.

60 Euro zusätzlich pro Monat für finanziell Schwächere

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch ein neues Maßnahmenpaket gegen die Teuerung vorgelegt. Profitieren sollen finanziell schwächer Gestellte, insbesondere Familien mit Kindern. Bezieher von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe oder Ausgleichszulage erhalten bis Ende 2024 pro Kind und Monat 60 Euro zusätzlich. Dieselbe Leistung bekommen Alleinerziehende und Alleinverdiener, die Einkünfte unter 2.000 Euro brutto/Monat aufweisen sowie Sozialhilfebeziehende ohne Kinder.

Europarat beschließt Schadensregister für Ukraine-Krieg

Reykjavik - Der Europarat richtet ein Schadensregister für die Kriegszerstörungen in der Ukraine ein. Insgesamt haben sich 40 der 46 Staaten des Europarats dazu bereit erklärt, beizutreten oder in der Zukunft beizutreten. Die Türkei, Ungarn, Aserbaidschan und Serbien werden sich vorerst nicht beteiligen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen bezeichnete die Einrichtung des Registers als "wesentlichen Schritt".

Russisch-ukrainisches Getreide-Abkommen läuft aus

New York - Einen Tag vor dem Ablauf des Getreide-Abkommens zwischen der Ukraine und Russland hat ein letzter Frachter im Rahmen der bisherigen Vereinbarung einen ukrainischen Hafen verlassen. Die "DSM Capella" legte im Hafen von Tschornomorsk mit 30.000 Tonnen Mais an Bord ab und stach Richtung Türkei in See, wie die Vereinten Nationen (UN) am Mittwoch mitteilten. Das Abkommen war im vorigen Juli von den UN und der Türkei vermittelt worden.

Mann soll in NÖ auf Ex-Partnerin eingestochen haben

Aderklaa/Raasdorf - Ein 41-Jähriger soll Mittwochfrüh in Aderklaa (Bezirk Gänserndorf) auf seine Ex-Lebensgefährtin eingestochen haben. Die 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Frau befinde sich außer Lebensgefahr. Der Verdächtige flüchtete, er wurde in der wenige Kilometer entfernten Gemeinde Raasdorf bei Wien festgenommen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen.

Acht Tote bei schweren Unwettern in Norditalien

Rom - Eine schwere Unwetterfront, die seit Dienstag die norditalienischen Adria-Regionen Emilia Romagna und Marken heimgesucht hat, hat acht Menschenleben gefordert, 13.000 Menschen mussten evakuiert werden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. 23 Gemeinden waren von den Überschwemmungen schwer betroffen.

Murenabgänge und Überschwemmungen in der Südsteiermark

Bad Radkersburg/Gamlitz/Wien - Tagelanger Regen hat in der Steiermark zu Überschwemmungen, Murenabgängen und Hangrutschungen geführt. Besonders betroffen waren die Bezirke im Süden und Osten: In Gamlitz (Bezirk Leibnitz) beschädigte ein rutschender Hang eine Mauer eines Pflegeheims. In Straß entgleiste Dienstagabend der Triebwagen eines Personenzugs wegen einer Mure. Auch in Tirol ging Geröll auf Bahngleise ab. Diesen Monat gab es österreichweit bereits Niederschläge eines durchschnittlichen gesamten Mai.

EU-Kommission will Zölle auf günstige Waren ausweiten

Brüssel - Warensendungen im Wert von unter 150 Euro aus Ländern außerhalb der EU könnten sich verteuern: Die Europäische Kommission will künftig auch auf solche Güter Zölle erheben, wie sie am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Zudem will sie eine eigene europäische Zollbehörde schaffen.

Wiener Börse leicht im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX verbesserte sich leicht um 0,14 Prozent auf 3.136 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es überwiegend leichte Zuwächse zu sehen. Unter den schwergewichteten Banken konnten die Aktionäre der Erste Group ein klares Plus von 1,4 Prozent verbuchen. Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um weitere 3,6 Prozent ab. Nach Zahlenvorlage gewannen Agrana 1,2 Prozent.

