Inflation im April auf 9,7 Prozent gestiegen

Wien - Das Leben kostete in Österreich im April um 9,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die wichtigsten Preistreiber waren Wohnen, Energie, Restaurants und der Nahrungsmitteleinkauf, zeigen die am Mittwoch veröffentlichten Daten der Statistik Austria. Die Teuerungsrate ist damit im Vergleich zu den 9,2 Prozent vom März wieder gestiegen. Betrachtet man nur den Preisanstieg zwischen März und April, dann fielen vor allem Flugreisen und Gaspreise ins Gewicht.

60 Euro zusätzlich pro Monat für finanziell Schwächere

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch ein neues Maßnahmenpaket gegen die Teuerung vorgelegt. Profitieren sollen finanziell schwächer Gestellte, insbesondere Familien mit Kindern. Bezieher von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe oder Ausgleichszulage erhalten bis Ende 2024 pro Kind und Monat 60 Euro zusätzlich. Dieselbe Leistung bekommen Alleinerziehende und Alleinverdiener, die Einkünfte unter 2.000 Euro brutto/Monat aufweisen sowie Sozialhilfebeziehende ohne Kinder.

Europarat beschließt Schadensregister für Ukraine-Krieg

Reykjavik - Der Europarat richtet ein Schadensregister für die Kriegszerstörungen in der Ukraine ein. Insgesamt haben sich 40 der 46 Staaten des Europarats dazu bereit erklärt, beizutreten oder in der Zukunft beizutreten. Die Türkei, Ungarn, Aserbaidschan und Serbien werden sich vorerst nicht beteiligen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen bezeichnete die Einrichtung des Registers als "wesentlichen Schritt".

Alliierte zögerlich bei Kampfjet-Lieferung an Ukraine

Reykjavik - Großbritannien ist dem Eindruck entgegengetreten, es arbeite aktiv daran, die Ukraine mit Kampfjets auszustatten. "Großbritannien wird der Ukraine keine Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen", sagte Verteidigungsminister Ben Wallace bei einem Besuch in Berlin am Mittwoch. Es gehe allenfalls darum, ukrainische Piloten auszubilden, damit diese künftig in der Lage seien, westliche Kampfjets fliegen zu können. Auch die niederländische Regierung hielt sich bedeckt.

Russland will Öl durch die Arktis nach Osten schicken

Moskau - Russland will anstelle der Ostsee künftig verstärkt seine Arktisgewässer für den Ölexport nutzen. "Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit russischen Unternehmen an der Umleitung russischen Öls weg von den Ostseehäfen hin auf die Nordostpassage als sicherste und attraktivste Route", sagte der Chef der nationalen Atombehörde Rosatom, Alexej Lichatschow, am Mittwoch auf einer Regierungssitzung unter Leitung von Präsident Wladimir Putin.

UNO: Erde steht vor den wärmsten fünf Jahren aller Zeiten

Genf - Die Jahre 2023 bis 2027 werden nach Angaben der Vereinten Nationen mit größter Wahrscheinlichkeit die heißesten fünf Jahre aller Zeiten. "Es besteht eine 98-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines der nächsten fünf Jahre sowie der gesamte Fünfjahreszeitraum der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird", erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Mittwoch.

Acht Tote bei schweren Unwettern in Norditalien

Rom - Eine schwere Unwetterfront, die seit Dienstag die norditalienischen Adria-Regionen Emilia Romagna und Marken heimgesucht hat, hat acht Menschenleben gefordert, 13.000 Menschen mussten evakuiert werden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. 23 Gemeinden waren von den Überschwemmungen schwer betroffen.

Prominente Zeugen im BVT-Prozess vernommen

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen frühere Spitzenbeamte des inzwischen aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Mittwoch fortgesetzt worden. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten auf Basis einer Kooperation mit dem Mossad einen syrischen General in Österreich untergebracht und diesem trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. Zu dieser Kooperation sagte am Mittwoch unter anderem der damalige stv. BVT-Direktor aus.

