Kampfjet-Eskorte für Selenskyj pausierte über Österreich

Wien/Berlin - Bei seinem Flug von Rom nach Berlin ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einige Sekunden an Österreichs Neutralität erinnert worden. Anders als auf der restlichen Strecke hatte der Airbus A319 der deutschen Luftwaffe im österreichischen Luftraum keine Kampfflieger-Eskorte, bestätigte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer der APA. Für den Regierungsflieger selbst war keine konkrete Überfluggenehmigung erforderlich.

Erster US-Bundesstaat verbietet TikTok

Helena (Montana)/Peking - Montana verbietet als erster US-Bundesstaat die in China entwickelte Social-Media-App TikTok. "Um die persönlichen und privaten Daten der Menschen in Montana vor der Kommunistischen Partei Chinas zu schützen, habe ich TikTok in Montana verboten", twitterte der republikanische Gouverneur Greg Gianforte am Mittwoch nach der Unterzeichnung des Gesetzes, das vom Abgeordnetenhaus des Bundesstaates im April verabschiedet worden war.

DeSantis tritt bei US-Präsidentschaftswahlen an

Washington - Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, wird einem Zeitungsbericht zufolge kommende Woche offiziell seinen Hut in den Ring für die US-Präsidentschaftswahlen 2024 werfen. Dies berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. DeSantis gilt als Rivale von Ex-Präsident Donald Trump bei der Nominierung für die Präsidentenwahl 2024.

Auto brannte in der Wiener Votivparkgarage

Wien - Am Mittwochabend hat ein Pkw-Brand in der Votivparkgarage in Wien-Alsergrund für einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr gesorgt. Unter Alarmstufe Zwei wurden die Flammen unter Atemschutz mit einer Löschleitung bekämpft und zugleich mit mehreren Großlüftern gegen die Verrauchung der mehrgeschoßigen Anlage vorgegangen, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA. Verletzte waren nicht zu beklagen.

Brasilien untersagt Ölbohrung nahe Amazonas-Mündung

Brasilia - Der halbstaatliche brasilianische Ölkonzern Petrobras bekommt keine Lizenz für eine umstrittene Bohrung nahe der Mündung des Amazonas-Flusses in den Atlantik. Die Umweltbehörde Ibama begründete ihre Entscheidung am Mittwoch (Ortszeit) mit "einer Reihe von technischen Unstimmigkeiten" und Empfehlungen ihrer Analysten. Es gebe "beunruhigende Ungereimtheiten", was den sicheren Betrieb "in einem neuen Explorationsgebiet mit hoher sozio-ökologischer Anfälligkeit" angehe.

Fachhochschulen wollen nicht mehr Fachhochschulen heißen

Wien - Die Fachhochschulen (FH) wollen einen neuen Namen. Geht es nach der Fachhochschulkonferenz (FHK), sollen sie mit der für Herbst angekündigten nächsten Novelle des Fachhochschulgesetzes zu "Hochschulen für Angewandte Wissenschaften" werden. "In Deutschland ist das schon Usus und wir werden da nicht auf der Strecke bleiben in Österreich", so FHK-Generalsekretär Kurt Koleznik. Im Bildungsministerium zeigt man sich auf APA-Anfrage offen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red