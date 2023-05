Grüne kritisieren Karner wegen fehlender Anschlagswarnung

Wien - Die Anschlagspläne eines Rechtsradikalen auf das "Volksstimmefest"der KPÖ im Jahr 2021 sorgen nun auch für Verstimmung innerhalb der türkis-grünen Koalition: Es sei "irritierend", dass die KPÖ nicht gewarnt worden sei, sagte Grünen-Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr zur "Tiroler Tageszeitung" (Feiertagsausgabe). Bei einem geplanten islamistischen Anschlag wäre wohl anders gehandelt worden, vermutet Bürstmayr außerdem: "Da hätte es Pressekonferenzen sonder Zahl gegeben."

Chinas Sondergesandter wirbt in Kiew für Friedenslösung

Peking - China will sich nach eigenen Angaben für die "Wiederherstellung des Friedens" zwischen der Ukraine und Russland einsetzen. Das sagte der chinesische Sondergesandte Li Hui bei seinem Besuch in der Ukraine, wie das chinesische Außenministerium am Donnerstag mitteilte. Li Hui habe bei seinem Aufenthalt am Dienstag und Mittwoch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und anderen hochrangigen ukrainischen Regierungsvertretern über eine "politische Lösung" der Krise beraten.

Neue russische Raketenangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Das russische Militär hat in der Nacht erneut ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen angegriffen. "In unserer Zone, für die wir verantwortlich sind, wurde am Abend ein schwerer Raketenangriff auf Odessa registriert", sagte die Sprecherin der Heeresgruppe Süd, Natalja Humenjuk, am Donnerstag im Fernsehen. Ihren Angaben nach wurden die meisten Raketen über dem Meer abgefangen. "Es gibt aber leider auch Treffer." Ein Mensch sei getötet, zwei weitere verletzt worden.

Kampfjet-Eskorte für Selenskyj pausierte über Österreich

Wien/Berlin - Bei seinem Flug von Rom nach Berlin ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einige Sekunden an Österreichs Neutralität erinnert worden. Anders als auf der restlichen Strecke hatte der Airbus A319 der deutschen Luftwaffe im österreichischen Luftraum keine Kampfflieger-Eskorte, bestätigte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer der APA. Für den Regierungsflieger selbst war keine konkrete Überfluggenehmigung erforderlich.

Auto brannte in der Wiener Votivparkgarage

Wien - Am Mittwochabend hat ein Pkw-Brand in der Votivparkgarage in Wien-Alsergrund für einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr gesorgt. Unter Alarmstufe Zwei wurden die Flammen unter Atemschutz mit einer Löschleitung bekämpft und zugleich mit mehreren Großlüftern gegen die Verrauchung der mehrgeschoßigen Anlage vorgegangen, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA. Verletzte waren nicht zu beklagen.

DeSantis will sich um Präsidentschaftskandidatur bewerben

Washington - Floridas Gouverneur Ron DeSantis will laut Insidern kommende Woche offiziell in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner einsteigen. Er würde damit zum größten Konkurrenten von Ex-Präsident Donald Trump um die Nominierung für die Wahl im November 2024. DeSantis werde seine Bewerbungsunterlagen voraussichtlich am 25. Mai im Rahmen einer Spendenveranstaltung in Miami einreichen, sagte einer der Insider am Mittwoch (Ortszeit) der Nachrichtenagentur Reuters.

Mordanklage gegen Kriminologie-Doktorand in Idaho

Boise (Idaho) - Nach dem Fund von vier getöteten Studierenden im US-Bundesstaat Idaho im November ist ein Kriminologie-Doktorand wegen Mordes angeklagt worden. Eine sogenannte Grand Jury im Bundesstaat Idaho hielt die Beweislage in dem Fall am Mittwoch ausreichend für einen Prozess, wie unter anderem die TV-Sender CNN und NBC am Mittwoch übereinstimmend berichteten. Der 28-Jährige wurde demnach zudem wegen Einbruchs belangt.

Zehnjähriger stürzt bei Wanderung in Vorarlberg 100 Meter ab

Götzis - Ein Zehnjähriger ist Mittwochnachmittag in Götzis (Bezirk Feldkirch) auf einem Wanderweg ausgerutscht und anschließend in einer felsdurchsetzten Rinne 100 Meter abgestürzt. Er blieb schließlich auf einem Felsplateau liegen. Der 38-jährige Vater stieg zu seinem Sohn ab und setzte den Notruf ab. Der Zehnjährige zog sich laut Polizei eine schwere Kopfverletzung zu, da sich vermutlich ein Stein zwischen Helm und Kopf gebohrt hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red