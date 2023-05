Grüne kritisieren ausgebliebene Warnung vor Anschlagsplan

Wien - Die Anschlagspläne eines Rechtsradikalen auf das "Volksstimmefest"der KPÖ im Jahr 2021 sorgen nun auch für Verstimmung innerhalb der türkis-grünen Koalition: Es sei "irritierend", dass die KPÖ nicht gewarnt worden sei, sagte Grünen-Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr zur "Tiroler Tageszeitung" (Feiertagsausgabe). Bei einem geplanten islamistischen Anschlag wäre wohl anders gehandelt worden, vermutet Bürstmayr außerdem: "Da hätte es Pressekonferenzen sonder Zahl gegeben."

Chinas Sondergesandter wirbt in Kiew für Friedenslösung

Peking - China will sich nach eigenen Angaben für die "Wiederherstellung des Friedens" zwischen der Ukraine und Russland einsetzen. Das sagte der chinesische Sondergesandte Li Hui bei seinem Besuch in der Ukraine, wie das chinesische Außenministerium am Donnerstag mitteilte. Li Hui habe bei seinem Aufenthalt am Dienstag und Mittwoch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und anderen hochrangigen ukrainischen Regierungsvertretern über eine "politische Lösung" der Krise beraten.

Neue russische Raketenangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Das russische Militär hat in der Nacht erneut ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen angegriffen. "In unserer Zone, für die wir verantwortlich sind, wurde am Abend ein schwerer Raketenangriff auf Odessa registriert", sagte die Sprecherin der Heeresgruppe Süd, Natalja Humenjuk, am Donnerstag im Fernsehen. Ihren Angaben nach wurden die meisten Raketen über dem Meer abgefangen. "Es gibt aber leider auch Treffer." Ein Mensch sei getötet, zwei weitere verletzt worden.

Verzweiflung in Myanmar wegen des Zyklons "Mocha"

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Durch die Zerstörungskraft des schweren Zyklons "Mocha" haben zahlreiche Binnenvertriebene in Myanmar alles verloren. "Die Situation ist furchtbar. Die Menschen haben nicht einmal sauberes Wasser", berichtete am Donnerstag Shwe Phyu, der in der schwer betroffenen Region rund um die Stadt Sittwe Rohingya-Flüchtlingen hilft. "Es ist eine Katastrophe", sagte der 24-Jährige. Die genaue Zahl der Todesopfer sei völlig unklar.

Nach Unwettern Schäden in Landwirtschaft der Emilia Romagna

Rom/Bologna - Die schweren Unwetter in der norditalienischen Adria-Region Emilia Romagna mit neun Toten haben auch der Landwirtschaft und der Viehzucht, einem wichtigen Wirtschaftssektor der Gegend, schwere Schäden zugefügt. Allein im Raum zwischen Forl� und Rimini beträgt der Schaden an den Feldern eineinhalb Milliarden Euro, berichtete der Landwirtschaftsverband Coldiretti.

DeSantis will sich um Präsidentschaftskandidatur bewerben

Washington - Floridas Gouverneur Ron DeSantis will laut Insidern kommende Woche offiziell in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner einsteigen. Er würde damit zum größten Konkurrenten von Ex-Präsident Donald Trump um die Nominierung für die Wahl im November 2024. DeSantis werde seine Bewerbungsunterlagen voraussichtlich am 25. Mai im Rahmen einer Spendenveranstaltung in Miami einreichen, sagte einer der Insider am Mittwoch (Ortszeit) der Nachrichtenagentur Reuters.

41-Jähriger streitet Messerattacke auf Ex-Partnerin in NÖ ab

Aderklaa - Im Fall um eine Messerattacke gegen eine 31-Jährige Mittwochfrüh in Aderklaa (Bezirk Gänserndorf) sind die Ermittlungen wegen versuchten Mordes am Donnerstag fortgesetzt worden. Der 41-Jährige, der seine Ex-Partnerin angegriffen haben soll, sei nicht geständig, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Der Mann sei jedoch vom Opfer im Rahmen einer Erstbefragung schwer belastet worden. Indes wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Mordanklage gegen Kriminologie-Doktorand in Idaho

Boise (Idaho) - Nach dem Fund von vier getöteten Studierenden im US-Bundesstaat Idaho im November ist ein Kriminologie-Doktorand wegen Mordes angeklagt worden. Eine sogenannte Grand Jury im Bundesstaat Idaho hielt die Beweislage in dem Fall am Mittwoch ausreichend für einen Prozess, wie unter anderem die TV-Sender CNN und NBC am Mittwoch übereinstimmend berichteten. Der 28-Jährige wurde demnach zudem wegen Einbruchs belangt.

