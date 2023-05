Grüne kritisieren ausgebliebene Warnung vor Anschlagsplan

Wien - Die Anschlagspläne eines Rechtsradikalen auf das "Volksstimmefest"der KPÖ im Jahr 2021 sorgen nun auch für Verstimmung innerhalb der türkis-grünen Koalition: Es sei "irritierend", dass die KPÖ nicht gewarnt worden sei, sagte Grünen-Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr zur "Tiroler Tageszeitung" (Feiertagsausgabe). Bei einem geplanten islamistischen Anschlag wäre wohl anders gehandelt worden, vermutet Bürstmayr außerdem: "Da hätte es Pressekonferenzen sonder Zahl gegeben."

Kein Ende der Kämpfe im Sudan in Sicht

Khartum - Im Sudan sind die Kämpfe zwischen Armee und paramilitärischer Miliz RSF auch am Donnerstag fortgesetzt worden. Auf mehrere Wohngebiete in Khartum flog die Luftwaffe Angriffe, wie Augenzeugen berichteten. Am Boden lieferten sich die Miliz und eine mit der Armee verbündete Polizei-Spezialeinheit heftige Gefechte. Die Armee versucht seit Ausbruch des offenen Machtkampfes am 15. April mit Luftangriffen und Artillerieschlägen, die RSF aus Khartum herauszudrängen.

Feuer in Wiener Votivparkgarage war gelegt

Wien - Ein Brand am Mittwochabend in der Votivparkgarage in Wien-Alsergrund ist offenbar gelegt worden. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass müsse man "laut derzeitigen Erhebungen (...) aufgrund der Umstände am Brandplatz von einer Vorsatztat ausgehen", wie sie am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Demnach soll eine "bislang unbekannte Person (...) einen Brand im Bereich einer batteriebetriebenen Fahrradabstellstation gelegt haben". Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

Nach Unwettern Schäden in Landwirtschaft der Emilia Romagna

Rom/Bologna - Die schweren Unwetter in der norditalienischen Adria-Region Emilia Romagna mit neun Toten haben auch der Landwirtschaft und der Viehzucht, einem wichtigen Wirtschaftssektor der Gegend, schwere Schäden zugefügt. Allein im Raum zwischen Forl� und Rimini beträgt der Schaden an den Feldern eineinhalb Milliarden Euro, berichtete der Landwirtschaftsverband Coldiretti.

Milliardenschwerer Klimaschutz-Topf für Industrie startet

Wien/Linz - Ab morgen, Freitag, bis Mitte September werden die ersten 175 Mio. Euro an Förderungen für den klimafreundlichen Umbau der Industrie vergeben, wie das Klimaministerium am Donnerstag bekanntgab. Insgesamt stellt die Bundesregierung bis 2030 gesetzlich abgesichert rund 3 Mrd. Euro zur Verfügung, um Industriekonzernen wie der voestalpine, die viel klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) ausstoßen, bei der Verringerung des CO2-Fußabdrucks zu unterstützen.

Moldau strebt EU-Beitritt "so schnell wie möglich" an

Reykjavik/Chisinau - Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine möchte Moldau "so schnell wie möglich" der EU beitreten. Sie hoffe auf einen Beginn der Beitrittsgespräche "in den nächsten Monaten", sagte Moldaus Präsidentin Maia Sandu in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Nur eine EU-Mitgliedschaft könne garantieren, dass die ehemalige Sowjetrepublik nicht zum nächsten Ziel Russlands werde, erklärte Sandu am Rande eines Gipfeltreffens des Europarats in Island.

Van der Bellen für Entminungshilfe in der Ukraine

Wien/Reykjavik - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich im Rahmen des am Mittwoch zu Ende gegangenen Europarats-Gipfels in Reykjavik für eine österreichische Unterstützung bei der Entminung ziviler Bereiche in der Ukraine ausgesprochen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erteilte dem Vorstoß einmal mehr eine Absage. Einer Meinung ist sie damit mit der FPÖ, die Probleme mit der Neutralität ortete. Die NEOS sind hingegen dafür, eine Unterstützung "ernsthaft zu prüfen".

41-Jähriger streitet Messerattacke auf Ex-Partnerin in NÖ ab

Aderklaa - Im Fall um eine Messerattacke gegen eine 31-Jährige Mittwochfrüh in Aderklaa (Bezirk Gänserndorf) sind die Ermittlungen wegen versuchten Mordes am Donnerstag fortgesetzt worden. Der 41-Jährige, der seine Ex-Partnerin angegriffen haben soll, sei nicht geständig, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Der Mann sei jedoch vom Opfer im Rahmen einer Erstbefragung schwer belastet worden. Indes wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red