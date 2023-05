Grüne kritisieren ausgebliebene Warnung vor Anschlagsplan

Wien - Die Anschlagspläne eines Rechtsradikalen auf das "Volksstimmefest"der KPÖ im Jahr 2021 sorgen nun auch für Verstimmung innerhalb der türkis-grünen Koalition: Es sei "irritierend", dass die KPÖ nicht gewarnt worden sei, sagte Grünen-Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr zur "Tiroler Tageszeitung" (Feiertagsausgabe). Bei einem geplanten islamistischen Anschlag wäre wohl anders gehandelt worden, vermutet Bürstmayr außerdem: "Da hätte es Pressekonferenzen sonder Zahl gegeben."

Feuer in Wiener Votivparkgarage war gelegt

Wien - Ein Brand am Mittwochabend in der Votivparkgarage in Wien-Alsergrund ist offenbar gelegt worden. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass müsse man "laut derzeitigen Erhebungen (...) aufgrund der Umstände am Brandplatz von einer Vorsatztat ausgehen", wie sie am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Demnach soll eine "bislang unbekannte Person (...) einen Brand im Bereich einer batteriebetriebenen Fahrradabstellstation gelegt haben". Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

Kiew wehrt Welle russischer Raketenangriffe ab

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat in der Nacht auf Donnerstag laut eigenen Angaben eine weitere "beispiellose" Welle von russischen Luftangriffen auf Kiew und andere Regionen abgewehrt. Luftabwehreinheiten hätten 29 der 30 von Russland abgefeuerten Marschflugkörper zerstört und vier Drohnen abgeschossen, so die ukrainische Luftwaffe am Donnerstag. Laut dem Verteidigungsministerium in Kiew hatten russische Streitkräfte die Marschflugkörper aus verschiedenen Richtungen abgefeuert.

Moldau strebt EU-Beitritt "so schnell wie möglich" an

Reykjavik/Chisinau - Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine möchte Moldau "so schnell wie möglich" der EU beitreten. Sie hoffe auf einen Beginn der Beitrittsgespräche "in den nächsten Monaten", sagte Moldaus Präsidentin Maia Sandu in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Nur eine EU-Mitgliedschaft könne garantieren, dass die ehemalige Sowjetrepublik nicht zum nächsten Ziel Russlands werde, erklärte Sandu am Rande eines Gipfeltreffens des Europarats in Island.

Van der Bellen für Entminungshilfe in der Ukraine

Wien/Reykjavik - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich im Rahmen des am Mittwoch zu Ende gegangenen Europarats-Gipfels in Reykjavik für eine österreichische Unterstützung bei der Entminung ziviler Bereiche in der Ukraine ausgesprochen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erteilte dem Vorstoß einmal mehr eine Absage. Einer Meinung ist sie damit mit der FPÖ, die Probleme mit der Neutralität ortete. Die NEOS sind hingegen dafür, eine Unterstützung "ernsthaft zu prüfen".

Kein Ende der Kämpfe im Sudan in Sicht

Khartum - Im Sudan sind die Kämpfe zwischen Armee und paramilitärischer Miliz RSF auch am Donnerstag fortgesetzt worden. Auf mehrere Wohngebiete in Khartum flog die Luftwaffe Angriffe, wie Augenzeugen berichteten. Am Boden lieferten sich die Miliz und eine mit der Armee verbündete Polizei-Spezialeinheit heftige Gefechte. Die Armee versucht seit Ausbruch des offenen Machtkampfes am 15. April mit Luftangriffen und Artillerieschlägen, die RSF aus Khartum herauszudrängen.

Häuser in Tirol nach Hangrutsch eingeschlossen

Schwendau - Ein Hangrutsch hat im Tiroler Zillertal dazu geführt, dass ein Ortsteil der Gemeinde Schwendau nur zu Fuß erreichbar ist. Die Straße nach Kleinschwendberg wurde gesperrt, rund 30 Personen sind davon betroffen, berichtete der ORF Tirol am Donnerstag. Bereits Anfang Mai bildete sich ein Riss in der Straße, mit den intensiven Niederschlägen habe sich die Situation nun verschlechtert, hieß es.

